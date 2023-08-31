Советы: как заморозить чернику, чтобы она не слиплась

Ягоды нужно выложить в один слой на противне с бортиками и отправить в морозильную камеру.

Далее хранить замороженные ягоды нужно в пакете для морозильной камеры с застежкой-молнией. В него можно поместить расфасованную в отдельные пакеты чернику и брать по мере необходимости нужное количество ягод.

На пакетах перед хранением нужно указать дату заморозки. Замороженные ягоды лучше хранить в течение шести месяцев, но можно и несколько лет.

Перед замораживанием чернику не нужно мыть. Промывка ягод перед замораживанием может привести к тому, что они слипнутся в морозильной камере. Также вода сделает чернику более уязвимой для вредителей и бактерий, а также смоет защитную оболочку, которая оберегает плоды от патогенных микробов.