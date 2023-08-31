Глоба назвала знак Зодиака, которому в сентябре повезет больше всех

По прогнозу известного астролога, удача и радостные события во всех сферах ждут Львов. Звезды будут благоволить новым планам, дальним дорогам и любви. При этом уже в начале месяца на Львов обрушится долгожданная денежная прибыль - это может быть крупная премия, гонорар, прибавка к зарплате, выигрыш в лотерею или наследство.

Повезет Львам и в личной жизни - одинокие представители знака получат шанс встретить вторую половинку, а семейные смогут пережить несколько романтических моментов, а также придут к пониманию, что не ошиблись в выборе партнера. Порадуют Львов также их хобби - есть шанс воплотить задуманное в проект: музыканты могут получить заказ на концерт, а коллекционеры - организовать выставку.