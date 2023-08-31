На ярмарке произошел конфликт из-за повышения цены за место: «Помощник организатора сказал, что заберет мой товар!»

26 августа на берегу Чудского озера в Калласте прошла рыбно-луковая ярмарка. Но в полдень мирное мероприятие приняло неожиданный оборот.

«Я приехал из Вильянди на ярмарку в Калласте, чтобы продать антиквариат и изделия ручной работы», - рассказывает Сильвер Леппик, который не зарегистрировался на ярмарку заранее. Якобы потому, что он решил посетить ярмарку в тот же день, если позволит погода.

Около двух часов к нему якобы подошел организатор ярмарки и попросил Леппика заплатить. По словам мужчины, в прошлом году цена за место составляла около 20 евро, а в этом году организатор якобы запросил 48 евро. «Оказалось, что в этом году цена за метр была увеличена и к ней добавился НДС, поэтому суммы в 15-20 евро, которые я платил в предыдущие годы, оказалось недостаточно, и они попросили 48 евро. Затем сумма уменьшилась до 30 евро», - утверждает продавец ярмарки, который считает эту сумму несправедливой даже после ее снижения. «Я не согласился, так как рассчитывал та ту же сумму, как и в предыдущие годы, то есть 15-20 евро», - отмечает Леппик, что к тому времени он продал на ярмарке изделий ручной работы всего на 11 евро.

Прилавок Сильвера. Фото: Silver Leppik

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