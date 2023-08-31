В этом году для одного из продавцов ярмарка рыбы и лука в Калласте закончилась очень быстро. «Я предложил два варианта - либо я уменьшу торговую площадь, либо уйду с ярмарки, но организатора не устроило ни то, ни другое», - рассказывает Сильвер, который отказался платить за место на ярмарке, поскольку в прошлом году цена была в два раза ниже. Но спор с организатором и его помощником закончился потасовкой. «Когда он хотел уйти с ярмарки, не заплатив, мой помощник поднял коробку с их товаром, и мы сказали, что заберем ее в залог, пока они заплатят», - рассказывает организатор ярмарки.
На ярмарке произошел конфликт из-за повышения цены за место: «Помощник организатора сказал, что заберет мой товар!»
26 августа на берегу Чудского озера в Калласте прошла рыбно-луковая ярмарка. Но в полдень мирное мероприятие приняло неожиданный оборот.
«Я приехал из Вильянди на ярмарку в Калласте, чтобы продать антиквариат и изделия ручной работы», - рассказывает Сильвер Леппик, который не зарегистрировался на ярмарку заранее. Якобы потому, что он решил посетить ярмарку в тот же день, если позволит погода.
Около двух часов к нему якобы подошел организатор ярмарки и попросил Леппика заплатить. По словам мужчины, в прошлом году цена за место составляла около 20 евро, а в этом году организатор якобы запросил 48 евро. «Оказалось, что в этом году цена за метр была увеличена и к ней добавился НДС, поэтому суммы в 15-20 евро, которые я платил в предыдущие годы, оказалось недостаточно, и они попросили 48 евро. Затем сумма уменьшилась до 30 евро», - утверждает продавец ярмарки, который считает эту сумму несправедливой даже после ее снижения. «Я не согласился, так как рассчитывал та ту же сумму, как и в предыдущие годы, то есть 15-20 евро», - отмечает Леппик, что к тому времени он продал на ярмарке изделий ручной работы всего на 11 евро.
«Сказал, что заберет коробку!»
«Я предложил два варианта: либо я уменьшу торговую площадь, либо покину ярмарку, но организатора не устроило ни то, ни другое», - говорит Леппик, который утверждает, что хотел найти компромисс. Ситуация закончилась потасовкой «В ходе ссоры я убирал вещи обратно в машину, а помощник организатора ярмарки - молодой человек - осмотрел в коробке детские и женские повязки и сказал, что заберет коробку», - вспоминает Леппик. По его словам, помощник организатора ярмарки забрал одну из коробок с его ярмарочным товаром. «Он стал уходить, я подошел, забрал у него коробку и поставил ее обратно на стол», - описывает Леппик начавшуюся потасовку. «Пока я забирал коробку, тот же помощник организатора порвал на мне рубашку».
На место вызвали полицию.
По словам Леппика, до приезда полиции организатор ярмарки и его помощник предложили ему и его жене место уже за 20 евро. «Я ответил, что теперь уже слишком поздно».
Самооборона
Екатерина Тыльникова, организатор ярмарки в Калласте, не отрицает, что на ярмарочной площади конфликт произошел.
«Он отказался платить, у него, по сути, было 10-метровое место, которое по прейскуранту стоит 80 евро. Мы дважды снижали цену, чтобы найти компромисс. В итоге мы пришли к 30 евро», - говорит Тыльникова. Когда Леппик начал упаковывать свой ярмарочный товар, организатор ярмарки вызвала местного констебля. «Я хотела узнать, какие у меня есть права в этой ситуации». Но констебль не ответил на звонок.
«Когда он хотел уйти с ярмарки, не заплатив, мой помощник поднял коробку с их товаром, и мы сказали, что заберем ее в залог, пока они заплатят. Тогда мужчина захотел забрать коробку, но агрессивно налетел», - описывает ситуацию Тыльникова. «Мой помощник выставил руку, чтобы защититься», - говорит организатор, подчеркивая, что это была самооборона. «Вопрос решился бы быстрее, если бы он [помощник организатора] отпустил коробку, но сработал рефлекс самообороны... В процессе порвалась рубашка».
Говоря о регистрации и стоимости места на ярмарке, Тыльникова отметила, что прейскурант цен заранее известен участникам. «Зарегистрироваться можно по ссылке, написав мне по электронной почте или позвонив по телефону. Каждый торговец должен быть заинтересован в том, чтобы узнать цену, прежде чем прийти на ярмарку торговать. Все мы, прежде чем купить товар, смотрим на цену в магазине и выбираем наиболее доступную, так и с ярмарками«, - говорит организатор. «Но в данном случае, чтобы избежать конфликта, я снизила цену, потому что он [Леппик] сразу повел себя агрессивно», - говорит Тыльникова. «Хотя это несправедливо, что он может получить место за 20 евро, а продавец рядом с ним платит 80 евро».
Тыльникова признает, что в этом году цена за место несколько отличается от прошлогодней, поскольку в прошлом году ярмарку организовывала волость Пейпсиээре. Тогда цена за метр торгового места на ярмарочной площади составляла четыре евро. «Причина изменения прейскуранта заключалась в том, что прейскурант для ярмарок в Калласте был установлен более 10 лет назад и утратил свою актуальность», - пояснила Тыльникова. В этом году к стоимости ярмарочного места был добавлен НДС.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск подтвердила, что утром 26 августа в полицию поступил вызов из Калласте, где между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку.
«В ходе потасовки у одного из мужчин были испорчены пуговицы и воротник рубашки. Прибывший на место происшествия полицейский патруль побеседовал с обеими сторонами, никто из них не пострадал, возникший в ходе разговора беспорядок был устранен, дальнейшая помощь полиции никому не потребовалась», - добавила Кейск.