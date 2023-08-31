Рожали, полнели, строили курятники: как провели это лето русскоговорящие звезды Эстонии

К слову, этим летом Александр Кучмезов снялся в видеоклипе Anna Curly «Просто будь собой».

Anna Curly, певица, педагог по вокалу

Фото: Из личного архива

«Самое яркое событие - это рождение первенца. Так получилось, что я выпустила свою авторской песню и видеоклип «Просто будь собой» в день рождения сына. Собственно под нее вечером он и родился - играла музыка, горели свечи, я родила в объятиях мужа.

Такое лето запомнится точно на всю жизнь! Стоит ли говорить, что весь привычный быт развернулся на 180 градусов. С появлением ребенка я научилась засыпать меньше, чем за минуту. А еще, будучи в декрете, научилась жить сегодняшним днем и никуда не спешить. Этим летом я особенно много гуляла и созерцала. Начала рисовать, на что раньше просто не было времени».

Денис Коваленко, топ-стилист

Денис Коваленко Фото: Из личного архива

«Несмотря на то, что за лето я позволил себе только шесть дней полноценного

отдыха, уехав в Испанию получить прекрасные эмоции от солнца и моря, я все же считаю, что лето дало много сил. Мы с друзьями успели съездить на музыкальный фестиваль Positivus в Риге, а также я наконец-то выбрался на шоу The Weeknd у нас в Таллинне, и это действительно было великолепным зарядом эмоций!