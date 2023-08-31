Рожали, полнели, строили курятники: как провели это лето русскоговорящие звезды Эстонии

Мы знаем, что вы делали этим летом! Елена Соломина, Борис Горский, Вадим Белобровцев и другие известные в нашей стране люди рассказали о своем отдыхе и самых запоминающихся событиях уходящего солнечного сезона.
Вадим Белобровцев, депутат Рийгикогу
«Впервые за шесть последних лет я провел лето не в качестве вице-мэра столицы, а в роли депутата парламента. Из-за жарких споров летний период в Рийгикогу начался с 22 июня, когда в заседаниях наступил перерыв до осени. Работа, впрочем, продолжалась. Но в первых числах июля удалось в первый раз за долгие годы съездить на неделю на курорт в Турцию. Что ни говори, а именно в этой стране удобно отдыхать с детьми, особенно если выбрать соответствующий отель.
Конечно, в итоге это был отдых, после которого нужен отдых - из-за тех самых цветов жизни, но все-таки нужно признать, что смена обстановки идет на пользу. И по собственному опыту могу сказать: остерегайтесь системы «все включено»! Есть большой шанс вернуться из отпуска заметно потяжелев.
Август же проходил в более рабочей обстановке, в первую очередь потому, что в Центристской партии идет серьезная борьба за будущее, и 10 сентября конгресс будет выбирать нового председателя партии и членов правления. Поэтому сейчас включен режим активной подготовки к этому событию. А еще мы готовимся к школе, ведь старший сын 1 сентября идет в первый класс. И это, пожалуй, один из главных моментов, которые бывают в жизни. Всех школьников и их родителей - с наступающим Днем знаний!»
Елена Соломина, журналист, телеведущая, тренер студии «Спикер на пике»
«Этим летом я открыла для себя Хорватию и Черногорию, где провела две недели. Это был один из лучших отпусков - потрясающей красоты южные пейзажи, горы, Адриатическое море, очень много поездок и, соответственно, впечатлений.
У меня был собственный маршрут, свобода в передвижении, никакой спешки - можно было остановиться в любой момент и любоваться горными видами с высоты птичьего полета, исследовать местность, купаться в море, обедать в приглянувшемся придорожном кафе. И, конечно, завтраки с видом на горы и море, ужины с видом на закат, много солнца и прекрасного отдыха без единой мысли о делах и заботах».
Александр Кучмезов, актер Русского театра Эстонии
«Наверное, я мог бы сказать, что это лето мне запомнится глобальными раскопками
и пробками в Таллинне, но нет! Лето я провел за городом, занимаясь ремонтно-строительными работами. Из достижений могу с точностью указать новый дом для кур, построенный своими руками из остатков стройматериалов, и новая крыша на доме. (Хорошо, что материалы были куплены еще год назад, тогда они были гораздо дешевле). Очень важным для меня событием стала наша встреча с театралами, теми людьми, с кем я когда-то занимался в театральной студии «16-я комната» в Нарве. С некоторыми из них мы не виделись уже много лет. Открытие выставки моей супруги также для меня стало значимым событием уходящего лета. Впереди окончание моего родительского отпуска и, судя по всему, что-то новое в карьере меня тоже ожидает».
К слову, этим летом Александр Кучмезов снялся в видеоклипе Anna Curly «Просто будь собой».
Anna Curly, певица, педагог по вокалу
«Самое яркое событие - это рождение первенца. Так получилось, что я выпустила свою авторской песню и видеоклип «Просто будь собой» в день рождения сына. Собственно под нее вечером он и родился - играла музыка, горели свечи, я родила в объятиях мужа.
Такое лето запомнится точно на всю жизнь! Стоит ли говорить, что весь привычный быт развернулся на 180 градусов. С появлением ребенка я научилась засыпать меньше, чем за минуту. А еще, будучи в декрете, научилась жить сегодняшним днем и никуда не спешить. Этим летом я особенно много гуляла и созерцала. Начала рисовать, на что раньше просто не было времени».
Денис Коваленко, топ-стилист
«Несмотря на то, что за лето я позволил себе только шесть дней полноценного
отдыха, уехав в Испанию получить прекрасные эмоции от солнца и моря, я все же считаю, что лето дало много сил. Мы с друзьями успели съездить на музыкальный фестиваль Positivus в Риге, а также я наконец-то выбрался на шоу The Weeknd у нас в Таллинне, и это действительно было великолепным зарядом эмоций!
Также этим летом часто ко мне приезжали гости, и я благодаря им успел сам полюбоваться нашим Старым городом, в котором обычно нет времени прогуляться. К слову, для меня лето еще не заканчивается, ведь в середине сентября меня ждет небольшой отпуск в Греции»
Борис Горский, радиоведущий
«Лето запомнится большим количеством работы, неплохой погодой в те дни, когда не работал, а еще отличной поездкой в город Стамбул.
Там удалось познакомиться не с традиционной курортной Турцией, а с чем-то более насыщенным на всякие достопримечательности, еду и просто общение с народом. Пятнадцатимиллионный город не может не влюбить в себя и обязательно оставит в памяти отметку - надо бы вернуться! Ведь за одну поездку всего не пересмотришь.
В конце лета еще машина поменялась как-то случайно. В общем, не знаю кто как, а я своим летом точно доволен!»
Юлианна Юрченко, старейшина столичного района Ласнамяэ
«Несмотря на то, что в отпуск я этим летом не успела, это лето было одним из самых
лучших в моей жизни. Большое количество работы в связи с культурной программой, приуроченной к юбилею Ласнамяэ, строительство новых объектов и подготовка к осеннему сезону никак не омрачили это лето, а скорее сделали его насыщенным разными событиями.
Нельзя сказать, что этим летом я жила только работой. Было множество ярких моментов и в личной жизни, будь то небольшие поездки по Эстонии или долгожданные встречи с друзьями. Это лето принесло в мою жизнь и новых, замечательных людей, чему я тоже несказанно рада»
Диана Денисова, дизайнер женской одежды
«Мое лето было замечательным. Я много путешествовала. Так получилась, что в общей сложности в Эстонии летом я была меньше, чем в других странах.
Рада, что уже второй год в начале июля мы с подружками летаем в Ниццу, так сказать, репетируем мой День рождения. Это очень классно - провести несколько дней в красивом месте с красивыми женщинами, понимающими друг друга с полуслова. Очень надеюсь, что теперь это станет традицией.
Но самое главное событие этого лета - наша семейная дата. Шестого августа мы с мужем в Черногории праздновали нашу Рубиновую свадьбу. Сорок лет прошло с того дня, когда мы обменялись кольцами. И это были счастливые сорок лет. Так что летом я прекрасно отдохнула и перезагрузилась. И теперь уже с новыми силами начала работу над своим авторским курсом по психологии стиля.
Диана Томсон, модель
«Это лето запомнится на всю жизнь, ведь его кульминацией стало рождение дочурки, экзамены в школе и дни рождения старших детей. Поэтому могу смело сказать - это лето было безупречным на все сто! Увы, не обошлось без курьезов. Запомнилась моя поездка на Крит по работе с брендом одежды. Это вышло забавно. Там поменялся дизайнер, который оказался человеком, мягко говоря, не ответственным. Когда я приехала на съемки целого журнала одежды, из предложенных вещей мне подошли только двое джинсов, свою работу я сделала за полчаса и полетела обратно в Эстонию. В этот же вечер мне позвонил этот дизайнер и сказал, что моя одежда пришла и я могу возвращаться на съемки. Представляете мое негодование? Пришлось возвращаться.
Работа есть работа, и безответственных людей, увы, из нее не вычеркнуть»