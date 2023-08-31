Земфира и Рената Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

Земфира и Рената Литвинова отписались друг от друга в Instagram. На это обратили внимание в телеграм-канале "Светский хроник". Кроме того, они обнулили подписки в Instagram.
«Говорят, что Земфира и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом обе обнулили подписки», - написали в телеграм-канале.
Кроме того, Литвинова впервые за последние годы не поздравила Земфиру публично с днём рождения: 26 августа певице исполнилось 47 лет.
Земфира и Рената Литвинова дружат много лет и часто появляются вместе на мероприятиях. Певица также отвечала за музыкальное оформление постановки Литвиновой «Кактус», премьера которой прошла в парижском театре «Эберто» 26 января.
В прошлом году они вместе уехали из России в Париж, выступив против войны РФ на Украине, и живут вместе в квартире актрисы.