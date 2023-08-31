Земфира и Рената Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

«Говорят, что Земфира и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом обе обнулили подписки», - написали в телеграм-канале.

Кроме того, Литвинова впервые за последние годы не поздравила Земфиру публично с днём рождения: 26 августа певице исполнилось 47 лет.

Земфира и Рената Литвинова дружат много лет и часто появляются вместе на мероприятиях. Певица также отвечала за музыкальное оформление постановки Литвиновой «Кактус», премьера которой прошла в парижском театре «Эберто» 26 января.