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Земфира и Рената Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

Limon.ee
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Рената Литвинова и Земфира.
Рената Литвинова и Земфира. Фото: Shutterstock

Земфира и Рената Литвинова отписались друг от друга в Instagram. На это обратили внимание в телеграм-канале "Светский хроник". Кроме того, они обнулили подписки в Instagram.

«Говорят, что Земфира и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом обе обнулили подписки», - написали в телеграм-канале.

Кроме того, Литвинова впервые за последние годы не поздравила Земфиру публично с днём рождения: 26 августа певице исполнилось 47 лет.

Земфира и Рената Литвинова дружат много лет и часто появляются вместе на мероприятиях. Певица также отвечала за музыкальное оформление постановки Литвиновой «Кактус», премьера которой прошла в парижском театре «Эберто» 26 января.

В прошлом году они вместе уехали из России в Париж, выступив против войны РФ на Украине, и живут вместе в квартире актрисы.

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