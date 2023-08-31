На прошлой неделе в субботу состоялась свадьба именитого эстонского певца и звезды Евровидения Стефана.
СМОТРИ ⟩ Стефан и Виктория опубликовали видео самых ярких моментов их роскошной свадьбы
«Один из незабываемых моментов нашей жизни!» - музыкант Стефан, женившийся в минувшую субботу, и его новая невеста Виктория Айрапетян поделились в социальных сетях замечательным коротким видеороликом о дне своей свадьбы.
«Спасибо за то, что так прекрасно запечатлел самые важные и красивые моменты этого дня, чтобы нам было что посмотреть и запомнить на всю оставшуюся жизнь», - благодарят они талантливого видеографа Иннара Ханта.
«Vici is taken!» - объявил певец Стефан в октябре 2022 года, давая понять, что свадьба состоится вскоре. Романтическое торжество, прошедшее 26 августа, состоялось в Siidrifarm в волости Козе.
28 декабря прошлого года у супругов родилась первая дочь Майя. «Я стал отцом! Невероятно!» - радостно сообщил Стефан в социальных сетях.