ФОТО ⟩ А вам такое попадалось? Неожиданная находка в пачке с пельменями смутила таллиннца

Пельмени бывают разные. И готовить их можно по-разному. Но чаще всего мы покупаем классические - варим, жарим на сковородке или во фритюре. Есть их принято со сметаной, маслом или кому с чем нравится. Уверен, что у каждого из нас в морозилке обязательно есть пачка пельменей на черный день. Вы когда-нибудь находили что-то необычное в такой пачке? А вот пользователь соцсети Reddit нашел! И поделился находкой...
Внимание, барабанная дробь... Клиент приобрел пачку замороженных мини-пельменей «Столичные», которые производит компания Premia. Всего их в упаковке 350 граммов, также указано, что они без E-добавок. Но одна неожиданная добавка в пачке всё же была. Это пельмень в форме медвежонка. Как он туда попал? И возможно ли такое или пользователь Reddit просто наговаривает? Разбираемся вместе с Premia.
В компании Premia нас от всей души поблагодарили за обращение и разъяснили, как пельмень в форме медвежонка попал в пачку с обычными.
Человеческий фактор!
«Для нас высокое качество продукции всегда стоит на первом месте. Вся продукция, реализуемая под маркой Main City, производится в соответствии с техническими условиями и пищевым законодательством ЕС. Готовая продукция проходит лабораторные испытания в соответствии с планом анализа.
Мы сразу же направили полученную от вас информацию производителю и получили обратную связь. Производитель подтвердил, что выпускает целый ряд пельменей различной формы, в том числе и в форме медведя. В данном случае это человеческий фактор при упаковке пельменей. После получения обратной связи была проведена информационная встреча с сотрудниками производства. В дальнейшем на линии будут проводиться более тщательные проверки перед упаковкой готовой продукции.
Мы приносим свои извинения за произошедшее!» - ответила Пирет Люйс, специалист по маркетингу компании Premia.