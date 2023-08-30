ФОТО ⟩ А вам такое попадалось? Неожиданная находка в пачке с пельменями смутила таллиннца

Внимание, барабанная дробь... Клиент приобрел пачку замороженных мини-пельменей «Столичные», которые производит компания Premia. Всего их в упаковке 350 граммов, также указано, что они без E-добавок. Но одна неожиданная добавка в пачке всё же была. Это пельмень в форме медвежонка. Как он туда попал? И возможно ли такое или пользователь Reddit просто наговаривает? Разбираемся вместе с Premia.

Фото: Reddit

В компании Premia нас от всей души поблагодарили за обращение и разъяснили, как пельмень в форме медвежонка попал в пачку с обычными.

Человеческий фактор!

«Для нас высокое качество продукции всегда стоит на первом месте. Вся продукция, реализуемая под маркой Main City, производится в соответствии с техническими условиями и пищевым законодательством ЕС. Готовая продукция проходит лабораторные испытания в соответствии с планом анализа.

Мы сразу же направили полученную от вас информацию производителю и получили обратную связь. Производитель подтвердил, что выпускает целый ряд пельменей различной формы, в том числе и в форме медведя. В данном случае это человеческий фактор при упаковке пельменей. После получения обратной связи была проведена информационная встреча с сотрудниками производства. В дальнейшем на линии будут проводиться более тщательные проверки перед упаковкой готовой продукции.