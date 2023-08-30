ФОТО ⟩ Эстонский бизнесмен Аннус разъезжает по Таллинну на роскошном Lamborghini без техосмотра

Аннус четыре раза занимал первое место в списке самых богатых жителей Эстонии по версии Äripäev. В 2015 году, по оценке этого же издания, его состояние оценивалось в 165 миллионов евро, что позволило ему занять четвертое место в рейтинге. В 2016 году издание Äripäev оценило активы предпринимателя в 195 623 001 евро, что позволило Аннусу анять 3-е место.

В 2021 году Аннус дал большое интервью изданию Postimees. «Смешно, но весело отвечать на вопрос, кто я и чем занимаюсь - пенсионер! Возраст 60+ и 46 лет рабочего стажа. С этого года в эстонской пенсионной системе появилась такая гибкость. Я не инвестор, каждый день ничего не покупаю-продаю. В советское время существовали уничижительные термины типа "спекулянт", то есть инвестор в сегодняшнем понимании. Пенсионер был пенсионером тогда и есть пенсионером сейчас. Понятная и приятная позиция. В то же время мне не нужно чувствовать себя виноватым, если ВВП не растет или у Кассы здоровья закончились деньги. Я сделал то, что мог или умел, и теперь больше нахожусь в зале, чем на сцене».