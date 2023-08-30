ФОТО ⟩ Эстонский бизнесмен Аннус разъезжает по Таллинну на роскошном Lamborghini без техосмотра

Фотограф из Elu24 случайно заметил в центре Таллинна великолепный синий Lamborghini, за рулем которого находился известный предприниматель Тоомас Аннус. Однако при проверке автомобиля выяснилось, что он не имеет действующего техосмотра.
Вечером во вторник бизнесмен не ответил ни на звонок, ни на сообщение журналиста. В среду Аннус ответил на звонок, но, услышав, кто это, бросил трубку.
Тоомас Аннус родился 5 октября 1960 года, является эстонским предпринимателем и собственником компании Merko Ehitus. Он возглавлял компанию Merko Ehitus и в настоящее время является членом правления AS Järvevana.
В 2014 году Тоомас Аннус был признан виновным во взяточничестве. После вынесения приговора президент Тоомас Хендрик Ильвес также лишил его Ордена Белой звезды III степени, врученного ему в 2006 году.
Аннус четыре раза занимал первое место в списке самых богатых жителей Эстонии по версии Äripäev. В 2015 году, по оценке этого же издания, его состояние оценивалось в 165 миллионов евро, что позволило ему занять четвертое место в рейтинге. В 2016 году издание Äripäev оценило активы предпринимателя в 195 623 001 евро, что позволило Аннусу анять 3-е место.
В 2021 году Аннус дал большое интервью изданию Postimees. «Смешно, но весело отвечать на вопрос, кто я и чем занимаюсь - пенсионер! Возраст 60+ и 46 лет рабочего стажа. С этого года в эстонской пенсионной системе появилась такая гибкость. Я не инвестор, каждый день ничего не покупаю-продаю. В советское время существовали уничижительные термины типа "спекулянт", то есть инвестор в сегодняшнем понимании. Пенсионер был пенсионером тогда и есть пенсионером сейчас. Понятная и приятная позиция. В то же время мне не нужно чувствовать себя виноватым, если ВВП не растет или у Кассы здоровья закончились деньги. Я сделал то, что мог или умел, и теперь больше нахожусь в зале, чем на сцене».