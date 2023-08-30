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Финский военный эксперт предостерегает: следующим могут атаковать Санкт-Петербург

Limon.ee
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Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург. Фото: Shutterstock

По мнению бывшего главы оборонной разведки Пекка Товери (Финляндия), ночные удары Украины по России заставят Россию увеличить ресурсы для своей защиты. Прошлой ночью Украина нанесла удары по России при помощи беспилотников в шести различных регионах, сообщает MTV.

Одним из объектов, который был атакован, - аэропорт Пскова на западе России, недалеко от границы с Эстонией. 

В результате атаки в Пскове были повреждены четыре транспортных самолета Ил-76. По словам местного губернатора, пострадавших в результате нападения не было. 

Сегодня утром Россия закрыла аэропорт для гражданских рейсов.

Пекка Товери, бывший начальник финской оборонной разведки и депутат финского парламента, считает, что ночные удары Украины заставят Россию значительно увеличить свои ресурсы для защиты аэропортов, оборонных предприятий и других объектов.

И, конечно, это уведет войска с украинского фронта, оценивает ситуацию Товери в эфире программы Huomenta Suomi на MTV.

«Ранее Украина наносила удары совсем рядом с базой стратегических бомбардировщиков, а теперь под Псковом. Это говорит лишь о том, что современная война ведется с использованием систем оружия большой дальности, будь то ракеты или беспилотники. 

Я не хочу сказать, что угроза на нашем направлении как-то возросла, но когда российские объекты атакуются прямо у нашей границы, это делает жизнь немного интереснее», - добавляет Товери.

По мнению Товери, в настоящее время Украина пытается более активно отвечать на российские атаки и на территории России. Однако, в отличие от России, она по-прежнему четко ориентируется на военные или государственные объекты».

По мнению Товера, даже Санкт-Петербург может стать целью будущих украинских атак.

«Это не исключено, если потенциал Украины будет развиваться и совершенствоваться. Санкт-Петербург имеет значительную военную промышленность и поэтому является важным военно-политическим объектом для России, а значит, цели будут находиться именно там», - говорит Товери. 

Минувшей ночью столица Украины Киев подверглась сильнейшему с весны ракетному обстрелу и атаке беспилотников. Есть ли у Украины потенциал для отражения российских атак?

«Прошлой осенью и зимой особенно много говорилось о том, что ракеты закончились, но США и другие западные страны поддерживают Украину в укреплении ее противовоздушной обороны. Я думаю, что сейчас их достаточно, потому что даже возможности России по проведению атак ограничены», - считает эксперт. 

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