Финский военный эксперт предостерегает: следующим могут атаковать Санкт-Петербург

Одним из объектов, который был атакован, - аэропорт Пскова на западе России, недалеко от границы с Эстонией.

В результате атаки в Пскове были повреждены четыре транспортных самолета Ил-76. По словам местного губернатора, пострадавших в результате нападения не было.

Сегодня утром Россия закрыла аэропорт для гражданских рейсов.

Пекка Товери, бывший начальник финской оборонной разведки и депутат финского парламента, считает, что ночные удары Украины заставят Россию значительно увеличить свои ресурсы для защиты аэропортов, оборонных предприятий и других объектов.

И, конечно, это уведет войска с украинского фронта, оценивает ситуацию Товери в эфире программы Huomenta Suomi на MTV.

«Ранее Украина наносила удары совсем рядом с базой стратегических бомбардировщиков, а теперь под Псковом. Это говорит лишь о том, что современная война ведется с использованием систем оружия большой дальности, будь то ракеты или беспилотники.

Я не хочу сказать, что угроза на нашем направлении как-то возросла, но когда российские объекты атакуются прямо у нашей границы, это делает жизнь немного интереснее», - добавляет Товери.

По мнению Товери, в настоящее время Украина пытается более активно отвечать на российские атаки и на территории России. Однако, в отличие от России, она по-прежнему четко ориентируется на военные или государственные объекты».

По мнению Товера, даже Санкт-Петербург может стать целью будущих украинских атак.

«Это не исключено, если потенциал Украины будет развиваться и совершенствоваться. Санкт-Петербург имеет значительную военную промышленность и поэтому является важным военно-политическим объектом для России, а значит, цели будут находиться именно там», - говорит Товери.

Минувшей ночью столица Украины Киев подверглась сильнейшему с весны ракетному обстрелу и атаке беспилотников. Есть ли у Украины потенциал для отражения российских атак?