Волна отравлений в популярном таллиннском ресторане: посетителей госпитализируют одного за другим

Истории у пострадавших схожие. Они очень любят морепродукты и, как некоторые другие гурманы в Таллинне, считали ресторан The Nautilus лучшим местом, где подают устрицы, креветки, мидии и других морских гадов. Жительница Таллинна Алиса (имя изменено) заказала на ужин, который потом ей встал поперек горла, ассорти из морепродуктов, два устричных шота и осьминога на гриле. Пострадавшая негодует: «После волны отравлений в период с 23.08-25.08 ресторан был закрыт с воскресенья (27.08.) для взятия проб. Многие пострадавшие в больницах под капельницами, ведется расследование, берутся анализы. Но ресторан вновь открылся и продолжает травить людей!»