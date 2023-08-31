Портал Limon связался с двумя посетителями популярного таллиннского рыбного ресторана The Nautilus, один из которых второй день находится в больнице под капельницами. Они оба жалуются на отравление после ужина в вышеупомянутом заведении и уверяют, что пострадавших значительно больше: «Врач когда узнала, что я из The Nautilus, сказала, что таких за прошедший день еще пять человек!» - комментирует случай госпитализации Игорь.
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Волна отравлений в популярном таллиннском ресторане: посетителей госпитализируют одного за другим
Истории у пострадавших схожие. Они очень любят морепродукты и, как некоторые другие гурманы в Таллинне, считали ресторан The Nautilus лучшим местом, где подают устрицы, креветки, мидии и других морских гадов. Жительница Таллинна Алиса (имя изменено) заказала на ужин, который потом ей встал поперек горла, ассорти из морепродуктов, два устричных шота и осьминога на гриле. Пострадавшая негодует: «После волны отравлений в период с 23.08-25.08 ресторан был закрыт с воскресенья (27.08.) для взятия проб. Многие пострадавшие в больницах под капельницами, ведется расследование, берутся анализы. Но ресторан вновь открылся и продолжает травить людей!»