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Волна отравлений в популярном таллиннском ресторане: посетителей госпитализируют одного за другим

Седа Дунгурова Эдгар Гергель Влада Лаевалинд
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Ресторан The Nautilus.
Ресторан The Nautilus. Фото: Shutterstock

Портал Limon связался с двумя посетителями популярного таллиннского рыбного ресторана The Nautilus, один из которых второй день находится в больнице под капельницами. Они оба жалуются на отравление после ужина в вышеупомянутом заведении и уверяют, что пострадавших значительно больше: «Врач когда узнала, что я из The Nautilus, сказала, что таких за прошедший день еще пять человек!» - комментирует случай госпитализации Игорь. 

Истории у пострадавших схожие. Они очень любят морепродукты и, как некоторые другие гурманы в Таллинне, считали ресторан The Nautilus лучшим местом, где подают устрицы, креветки, мидии и других морских гадов. Жительница Таллинна Алиса (имя изменено) заказала на ужин, который потом ей встал поперек горла, ассорти из морепродуктов, два устричных шота и осьминога на гриле. Пострадавшая негодует: «После волны отравлений в период с 23.08-25.08 ресторан был закрыт с воскресенья (27.08.) для взятия проб. Многие пострадавшие в больницах под капельницами, ведется расследование, берутся анализы. Но ресторан вновь открылся и продолжает травить людей!»

Алиса признается в том, что управляющий рестораном The Nautilus принес ей извинения, но она считает, что в данном случае нужно действовать не по закону, а по-человечески, поступать добросовестно. «Почему не закроют ресторан до завершения расследования?» - возмущается она.

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