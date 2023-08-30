СМОТРИ ⟩ Эстонская звезда Евровидения показал трогательный ролик со своей свадьбы

Эстонский музыкант Стефан Айрапетян, представлявший Эстонию на конкурсе Евровидение-2022, в субботу женился на своей возлюбленной и матери их общего ребенка Виктории. Теперь же новоиспеченный муж поделился в социальных сетях красивым видео со дня своей свадьбы, пишет Elu24.
«Один из незабываемых моментов нашей жизни!» - делятся Стефан и его жена Виктория Айрапетян в социальных сетях замечательным коротким видеороликом о дне своей свадьбы.
«Спасибо за то, что так прекрасно запечатлел самые важные и красивые моменты этого дня, чтобы нам было что посмотреть и запомнить на всю оставшуюся жизнь», - благодарят они талантливого видеографа Иннара Хунта.
«Вики занята!» - объявил певец Стефан в октябре 2022 года, давая понять, что свадьба не заставит себя ждать. Романтическое торжество, состоявшееся 26 августа, прошло в уютном особняке Siidrifarm, расположенном в деревне Вирла.
28 декабря прошлого года у нынешних супругов родилась дочь Майя. «Я стал папой! Невероятно!» - радостно сообщил Стефан в социальных сетях.