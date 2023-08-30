ВИДЕО ⟩ Недовольная новой диетой кошка очаровала Сеть своим «протестом»

На опубликованном владелицей в TikTok видео кошка демонстративно разбрасывала корм из своей миски на пол. Ее владелица, 31-летняя Габриэлла Коэн из Нью-Йорка, рассказала, что причиной недовольства Клео стала смена корма, из-за которого четвероногая начала стремительно набирать вес.

«Мы попытались сменить корм, потому что она стала одержима сухим кормом Fancy Feast и продолжала требовать его вместо влажной еды. Я чувствовала, будто она стала немного коренастой. Хотела выбрать более здоровый вариант, но теперь она вернулась на Fancy Feast, потому что [Клео] отказалась есть другую еду», – сказала она в комментарии Newsweek.