ВИДЕО ⟩ Недовольная новой диетой кошка очаровала Сеть своим «протестом»

Диета, которой необходимо придерживаться из-за состояния здоровья, мало кому доставляет удовольствие. Коты в этом смысле не исключение. Неудивительно, что звездой в Сети стала пятилетняя черно-белая кошка Клео, которая передала понятную всем эмоцию - ненависть к диетической еде - простым жестом, пишет Униан.
На опубликованном владелицей в TikTok видео кошка демонстративно разбрасывала корм из своей миски на пол. Ее владелица, 31-летняя Габриэлла Коэн из Нью-Йорка, рассказала, что причиной недовольства Клео стала смена корма, из-за которого четвероногая начала стремительно набирать вес.
«Мы попытались сменить корм, потому что она стала одержима сухим кормом Fancy Feast и продолжала требовать его вместо влажной еды. Я чувствовала, будто она стала немного коренастой. Хотела выбрать более здоровый вариант, но теперь она вернулась на Fancy Feast, потому что [Клео] отказалась есть другую еду», – сказала она в комментарии Newsweek.
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