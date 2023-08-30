Как добиться лучшего результата окрашивания в салоне: пять советов мастера

По мнению Барли, часто в плохом результате одинаково виноваты как мастер, так и клиент. Она уточнила, что мастер может не уметь сделать так, как желает клиент, или не хочет стараться. А клиент не всегда знает, чего именно хочет, не понимает стандартов качества услуги, не знает своих волос и их возможностей или хочет слишком быстро получить желаемый эффект.