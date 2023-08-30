Как добиться лучшего результата окрашивания в салоне: пять советов мастера

Украинский парикмахер-стилист Лена Барли в Instagram заявила, что в плохом окрашивании бывают виноваты и мастер, и клиент, и объяснила, почему именно, пишет Гордон.
По мнению Барли, часто в плохом результате одинаково виноваты как мастер, так и клиент. Она уточнила, что мастер может не уметь сделать так, как желает клиент, или не хочет стараться. А клиент не всегда знает, чего именно хочет, не понимает стандартов качества услуги, не знает своих волос и их возможностей или хочет слишком быстро получить желаемый эффект.
Мастер дала советы, которых стоит придерживаться перед походом к парикмахеру:
- Готовиться к визиту. Начать лучше с диагностики состояния волос.
- Просмотреть фото работ мастера, чтобы объяснить, какой результат хотелось бы получить.
- Подготовить волосы к сложным окраскам.
- Построить отношения с мастером и провоцировать его на внимательность к себе. «Понравилась – сделайте комплимент», – посоветовала она.
- Быть терпеливыми и понимать, что иногда для желаемого результата нужно несколько визитов.
«Помните, что ваша красота – это совместная работа мастера и клиента. И ваше взаимное внимание действительно способно превратить хороший результат в отличный! Поэтому выбирайте своего мастера как партнера на пути к красоте, а не просто как исполнителя услуги», – добавила Барли.