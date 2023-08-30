Уже в эту субботу, 2 сентября, на стадионе «Даугава» (Рига) с большим концертом выступит популярный рэпер из Беларуси Макс Корж. Это выступление станет самым масштабным концертом артиста в странах Балтии.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Рига готовится к грандиозному концерту Макса Коржа: тонны техники везут со всей Европы
Ожидается более 35 тысяч зрителей!
В Риге уже начался монтаж сцены для большого концерта Коржа. Как сообщалось ранее, на стадион прибудет более 35 тысяч зрителей. Для того, чтобы каждому гостю концерта было всё хорошо видно и слышно, понадобилось намного больше аппаратуры. Из разных европейских стран собрано и привезено несколько тонн звукового оборудования, а также множество световой техники, так как акцент будет делаться именно на световое шоу с салютом и многочисленными фейерверками.
На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие хиты, а также представит новые работы. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату.