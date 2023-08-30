Первая в мире авиакомпания запускает рейсы только для взрослых: что там будет

Дети часто становятся причиной громких ссор в самолетах, и авиакомпания Corendon, кажется, нашла идеальный способ, чтобы избежать этого, пишет Униан.
С ноября 2023 года перевозчик первым в мире введет эксклюзивные зоны «только для взрослых» на своих авиарейсах Амстердам – Кюрасао.
Зона «только для взрослых» будет физически отделена от остальной части самолета с помощью стен и штор. Сюда будут пускать только лиц старше 16 лет. Обычный билет для одного в такой зоне будет стоить 45 евро (93 места). За 100 евро можно будет получить более просторное и комфортное место XL, таких мест в самолете будет предложено девять.
Перевозчик подчеркивает, что это предложение положительно повлияет и на родителей, путешествующих с маленькими детьми, поскольку им не придется нервничать, если их дети шумят немного больше, чем хотелось бы.