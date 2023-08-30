Первая в мире авиакомпания запускает рейсы только для взрослых: что там будет

Зона «только для взрослых» будет физически отделена от остальной части самолета с помощью стен и штор. Сюда будут пускать только лиц старше 16 лет. Обычный билет для одного в такой зоне будет стоить 45 евро (93 места). За 100 евро можно будет получить более просторное и комфортное место XL, таких мест в самолете будет предложено девять.