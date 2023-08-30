ВИДЕО ⟩ Дельфины напали на морскую свинью на глазах у людей, и все это ради...

У побережья Западного Уэльса, Великобритания, восемь дельфинов-афалин ради забавы напали на морскую свинью. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание Би-би-си.
Группа из девяти любителей природы отправилась на закатный круиз у берегов Западного Уэльса. Когда яхта возвращалась к берегу, перед пассажирами развернулось необычное зрелище. На глазах у людей восемь афалин атаковали морскую свинью, которая была значительно меньше них по размеру.
44-летний владелец туристической компании Бретт Стоунс рассказал, что подобные случаи происходят крайне редко. Он отметил, что дельфины и морские свиньи похожи друг на друга, поэтому поначалу туристы даже не поняли, что происходит. Атака длилась менее десяти минут, и у морской свиньи не было шансов противостоять агрессорам.
Экскурсовод Джош Педли рассказал, что морская свинья несколько раз пыталась спрятаться под кораблем. В конце концов афалины потеряли к ней интерес.
Реакции очевидцев были смешанными. Некоторые были потрясены увиденным, другие сочли это частью жестокого, но естественного мира природы.
Дельфины не такие милые, как мы думаем
Дельфины убивают младенцев своего и других видов, например, детёнышей морской свиньи. И делают это максимально жестоким способом. Например, в 1996-м году дельфины уничтожили 60% морских свиней на побережье Шотландии. Тела были найдены со следами укусов дельфиньих зубов и выглядели жутко: сломанные кости, разорванные ткани, ушибы внутренних органов. Неизвестно, зачем они делают это: после того, как жертва умирает, дельфины теряют к ней всякий интерес и уплывают. Создаётся впечатление, что они убивают просто так, из жестокости.