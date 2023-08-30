ВИДЕО ⟩ Дельфины напали на морскую свинью на глазах у людей, и все это ради...

Группа из девяти любителей природы отправилась на закатный круиз у берегов Западного Уэльса. Когда яхта возвращалась к берегу, перед пассажирами развернулось необычное зрелище. На глазах у людей восемь афалин атаковали морскую свинью, которая была значительно меньше них по размеру.

44-летний владелец туристической компании Бретт Стоунс рассказал, что подобные случаи происходят крайне редко. Он отметил, что дельфины и морские свиньи похожи друг на друга, поэтому поначалу туристы даже не поняли, что происходит. Атака длилась менее десяти минут, и у морской свиньи не было шансов противостоять агрессорам.

Экскурсовод Джош Педли рассказал, что морская свинья несколько раз пыталась спрятаться под кораблем. В конце концов афалины потеряли к ней интерес.

Реакции очевидцев были смешанными. Некоторые были потрясены увиденным, другие сочли это частью жестокого, но естественного мира природы.

Дельфины не такие милые, как мы думаем