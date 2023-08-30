Фанаты негодуют: Бейонсе ввела дресс-код на своих концертах

На прошлой неделе артистка обратилась к фанатам в соцсетях с просьбой посетить ее предстоящие выступления в определенных образах. «Мое желание - отпраздновать день рождения вместе с вами в ваших самых потрясающих серебряных нарядах», - написала она.

Отмечается, что просьба привела многих поклонников артистки в недоумение. «Бейонсе дает мне полторы недели, чтобы найти хромированный наряд, почему», - написал один из пользователей соцсетей. Еще один поклонник певицы добавил: «Бейонсе заставила меня нервничать, предложив нам надеть все серебро за два дня до концерта». «Я не ношу хром, и Бейонсе просто придется смириться с этим, я не знаю», - написал другой фанат. «Я не надену серебро, и Бейонсе придется с этим смириться», - пишет еще одна поклонница.