ПРОДАЕТСЯ И В ЭСТОНИИ! ⟩ Арнольд Шварценеггер стал новым лицом одного из брендов Lidl

Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер стал новым лицом бренда Lidl PARKSIDE! Под девизом «Ты это можешь!» он будет мотиватором PARKSIDE в телевизионных рекламных роликах и в социальных сетях, делясь секретами успеха. Зрители смогут пережить самые легендарные моменты его карьеры, которые будут обыграны в мире PARKSIDE DIY (Do It Yourself), сообщили в компании, пишет RUS TVNET.