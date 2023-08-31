Такого мы даже во сне не видели! Находка в таллиннском продуктовом магазине поразила пользователей Сети

Сеть Rimi, кажется, объявила войну не так давно ворвавшемуся на эстонский рынок немецкому продуктовому гиганту Lidl, пытаясь сделать цену на чай собственного производства доступной для всех. Будет ли следующий ход от Lidl, ведь Rimi отреагировал незамедлительно.

Пользователи популярного эстонского канала в соцсети Reddit активно обсуждают чайную войну, которую сейчас ведут две выше упомянутых сети.

Итак, вы уже знаете, сколько стоила пачка мятного чая с травами в Rimi неделей ранее? Вы не поверите! Три евроцента, как оказалось, это не предел! Буквально на днях цена была снижена, и теперь пачка чая в Rimi стоит два евроцента, а Lidl пока эту войну проигрывает, предлагая аналогичный чай собственного производства всё еще за три евроцента.

Мятный чай с травами в Rimi совсем недавно стоил 3 евроцента, но он еще подешевел - теперь стоит 2 евроцента за упаковку. Фото: Reddit

Ситуацию прокомментировал специалист по закупкам Rimi Eesti Талис Раак: «Изображение соответствует действительности. Этот продукт находится в нашем списке всегда лучших цен, и мы всё время отслеживаем его стоимость. На сегодняшний день цена снижена до двух центов. Помимо чая, мы обещаем лучшие регулярные цены еще почти на 600 товаров».

Что скажут на это конкуренты из Lidl? Они пока что думают, взяли два дня на ответ, и на сегодняшний день никаких комментариев по поводу цен не дали.

Чай в магазине Lidl Фото: Reddit

Фото: Reddit