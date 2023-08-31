«Я нашел в Rimi кое-что действительно недорогое!» - написал восхищенный пользователь Reddit. Мог ли работник столь крупной и известной во всей Балтии сети продуктовых магазинов просто перепутать клавиши на клавиатуре, когда печатал ценник? Как оказалось, это не ошибка! И этот товар отдают почти бесплатно!
Такого мы даже во сне не видели! Находка в таллиннском продуктовом магазине поразила пользователей Сети
Сеть Rimi, кажется, объявила войну не так давно ворвавшемуся на эстонский рынок немецкому продуктовому гиганту Lidl, пытаясь сделать цену на чай собственного производства доступной для всех. Будет ли следующий ход от Lidl, ведь Rimi отреагировал незамедлительно.
Пользователи популярного эстонского канала в соцсети Reddit активно обсуждают чайную войну, которую сейчас ведут две выше упомянутых сети.
Итак, вы уже знаете, сколько стоила пачка мятного чая с травами в Rimi неделей ранее? Вы не поверите! Три евроцента, как оказалось, это не предел! Буквально на днях цена была снижена, и теперь пачка чая в Rimi стоит два евроцента, а Lidl пока эту войну проигрывает, предлагая аналогичный чай собственного производства всё еще за три евроцента.
Ситуацию прокомментировал специалист по закупкам Rimi Eesti Талис Раак: «Изображение соответствует действительности. Этот продукт находится в нашем списке всегда лучших цен, и мы всё время отслеживаем его стоимость. На сегодняшний день цена снижена до двух центов. Помимо чая, мы обещаем лучшие регулярные цены еще почти на 600 товаров».
Что скажут на это конкуренты из Lidl? Они пока что думают, взяли два дня на ответ, и на сегодняшний день никаких комментариев по поводу цен не дали.
Пользователи пишут: «Чай за три цента остался в прошлом. Твой ход, Lidl!» Кроме того, люди интересуются, когда будет тот день, что за купленный чай будут доплачивать и каков срок годности данного продукта.