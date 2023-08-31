ПОДАРКИ И СКИДКИ ⟩ Что предлагают 1 сентября рестораны и кафе Эстонии первоклассникам и не только

Не все родители новоиспеченных школьников знают, что в учебных заведениях Эстонии 1 сентября первоклашкам, помимо других подарков, вручают купон на литр бесплатного мороженого в магазинах Selver. А какие еще предприятия нашей страны предлагают первоклассникам так называемые бонусы?
Портал Limon.ee решил это выяснить и собрать для вас все предложения в одном месте. Отметим, что не все заведения предлагают подарки и скидки только для первоклассников.
Peetri Pizza
1 сентября для всех первоклассников детская пицца и напиток бесплатно!
Vapiano
В период с 21 августа по 4 сентября для всех учащихся с заказом пиццы, пасты или салата сок Cappy в подарок! Для получения подарка используйте пароль TEREKOOL.
Maitseff
1 сентября заведение угощает всех первоклассников картофелем фри.
CRUDO Resto Pizza & Pasta
Кафе предлагает каждому ребенку к основному заказу десерт на выбор: ванильное или шоколадное пирожное шу от Puffid bakery в подарок! Предложение действительно с 01.09- 03.09.
Jahu Tänavagurmee Jahu и Pizza Lahepea
1 сентября с каждым заказом ,сделанным на месте, детская пицца Margherita в подарок!
Jahu Sushi
Целый день 1 сентября действует предложение: при заказе на месте, на доставку и самовывоз детский огуречный ролл в подарок! При самовывозе скидка 15 процентов.
Georgia Tavern Tbilisi
Ресторан Georgia Tavern Tbilisi приглашает всех родителей со школьниками отметить 1 сентября и предлагает скидку в 15 процентов на все блюда в меню.
Dodo Pizza
Ресторан не предлагает что-то бесплатно, но в меню есть Школьное Комбо, состоящее из двух пицц среднего размера (30 мантиметров) и мороженого Ben&Jerry's, стоимостью 27,30 евро (нормальная цена 34,30 евро).
Cirkle K
Как это не удивительно, но и сеть заправочных станций Cirkle K решила преподнести школьникам подарок: в период с 1 по 3 сентября на напиток K-Freeze действует скидка 50 процентов.