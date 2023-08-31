ПОДАРКИ И СКИДКИ ⟩ Что предлагают 1 сентября рестораны и кафе Эстонии первоклассникам и не только

Портал Limon.ee решил это выяснить и собрать для вас все предложения в одном месте. Отметим, что не все заведения предлагают подарки и скидки только для первоклассников.

Peetri Pizza

1 сентября для всех первоклассников детская пицца и напиток бесплатно!

Vapiano

В период с 21 августа по 4 сентября для всех учащихся с заказом пиццы, пасты или салата сок Cappy в подарок! Для получения подарка используйте пароль TEREKOOL.

Maitseff

1 сентября заведение угощает всех первоклассников картофелем фри.

CRUDO Resto Pizza & Pasta

Кафе предлагает каждому ребенку к основному заказу десерт на выбор: ванильное или шоколадное пирожное шу от Puffid bakery в подарок! Предложение действительно с 01.09- 03.09.

Jahu Tänavagurmee Jahu и Pizza Lahepea

1 сентября с каждым заказом ,сделанным на месте, детская пицца Margherita в подарок!

Jahu Sushi

Целый день 1 сентября действует предложение: при заказе на месте, на доставку и самовывоз детский огуречный ролл в подарок! При самовывозе скидка 15 процентов.

Georgia Tavern Tbilisi

Ресторан Georgia Tavern Tbilisi приглашает всех родителей со школьниками отметить 1 сентября и предлагает скидку в 15 процентов на все блюда в меню.

Dodo Pizza

Ресторан не предлагает что-то бесплатно, но в меню есть Школьное Комбо, состоящее из двух пицц среднего размера (30 мантиметров) и мороженого Ben&Jerry's, стоимостью 27,30 евро (нормальная цена 34,30 евро).

Cirkle K