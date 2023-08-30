Третья девушка обвинила солиста Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании

По словам потерпевшей, певец неоднократно подвергал её сексуальному насилию в 2003 году. На тот момент ей было 15 лет, а ему - 23 года. Действия якобы происходили на борту его яхты и в автобусе, после того как он напоил её алкоголем. Сам Картер утверждает, что очередной анонимный иск против него является чушью и полон «ложных утверждений».

Адвокат артиста Дейл Хейз-младший рассказал изданию, что 20 лет назад эта девушка уже выдвигала обвинения против Ника, но власти провели расследование и не нашли оснований для открытия дела. Правозащитник утверждает, что обвинительница «повторяет те же самые ложные утверждения в новой юридической жалобе», но это «не делает их более правдивыми». Сам Ник, по словам Дейла, «с нетерпением ждёт, когда будут представлены доказательства и станет известна правда об этих злонамеренных схемах».

Девушка стала третьей предполагаемой жертвой, подавшей на Картера в суд за сексуальное насилие. В 2017 году экс-солистка группы Dream Мелисса Шуман заявила, что певец изнасиловал её, когда ей было 18 лет. А в конце прошлого года страдающая аутизмом Шеннон Рут рассказала, что Ник изнасиловал её в автобусе в возрасте 17 лет.

43-летний Ник Картер с 1992 года является участником группы Backstreet Boys, а также выпустил два сольных альбома. В начале нулевых певец встречался со звёздами журнала Playboy Уиллой Форд и Дэлин Кёртис, а также с Пэрис Хилтон и Мэнди Мур. С 2014 года женат на актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт, с которой воспитывает троих детей.

Ник является старшим братом актёра и музыканта Аарона Картера, погибшего в 2022 году.