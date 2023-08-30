«Парковочных мест не хватает даже для местных, а тут машина Bolt Drive паркуется на полтора места, а еще лучше - посреди дороги», - сетуют жители, отмечая, что пользователи арендных машин часто оставляют автомобили в местах, где мешают другим участникам дорожного движения. Однако муниципальная полиция предупреждает пользователей приложения, что нарушители правил дорожного движения не выйдут сухими из воды, пишет Elu24.
«Раньше валялись самокаты, теперь стало еще хуже...» - жалуются жители таллиннского района Пирита, что арендованные автомобили Bolt Drive заняли все обочины и проезжие части района.