«Парковочных мест не хватает даже для местных, а тут машина Bolt Drive паркуется на полтора места, а еще лучше - посреди дороги», - сетуют жители, отмечая, что пользователи арендных машин часто оставляют автомобили в местах, где мешают другим участникам дорожного движения. Однако муниципальная полиция предупреждает пользователей приложения, что нарушители правил дорожного движения не выйдут сухими из воды, пишет Elu24.

«Раньше валялись самокаты, теперь стало еще хуже...» - жалуются жители таллиннского района Пирита, что арендованные автомобили Bolt Drive заняли все обочины и проезжие части района.

Жителей раздражает, что муниципальная полиция выписывает штрафы вне зависимости от ситуации, но часто сотрудники проходят мимо арендованных машин. «Неважно, что у вас стоит на улице - грузовик с деревьями или часть машины оказалась на проезжей части, Bolt - это как священное животное, они повсюду - по краям садов, на газонах и даже перед воротами», - говорят жители района Пирита, отмечая, что машины Bolt и CityBee паркуют во всех возможных местах.

Facebook Twitter
Comments