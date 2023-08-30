«Парковочных мест не хватает даже для местных, а тут машина Bolt Drive паркуется на полтора места, а еще лучше - посреди дороги», - сетуют жители, отмечая, что пользователи арендных машин часто оставляют автомобили в местах, где мешают другим участникам дорожного движения. Однако муниципальная полиция предупреждает пользователей приложения, что нарушители правил дорожного движения не выйдут сухими из воды, пишет Elu24 .

Жителей раздражает, что муниципальная полиция выписывает штрафы вне зависимости от ситуации, но часто сотрудники проходят мимо арендованных машин. «Неважно, что у вас стоит на улице - грузовик с деревьями или часть машины оказалась на проезжей части, Bolt - это как священное животное, они повсюду - по краям садов, на газонах и даже перед воротами», - говорят жители района Пирита, отмечая, что машины Bolt и CityBee паркуют во всех возможных местах.