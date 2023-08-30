Ретроградный Уран с 29 августа 2023 года: сколько продлится и что нельзя делать

Вчера, 29 августа, Уран поменял направление своего движения, до 27 января 2024 года планета будет ретроградной. Что можно и нельзя делать в этот период, рассказывает Фокус.
Сколько продлится Ретроградный Уран?
Уран - седьмая планета от Солнца - в этом году меняет направление своего движения уже второй раз - первый был в январе, а теперь Ретроградный Уран продлится с 29 августа 2023 года до 27 января 2024 года. Его ретроградность совпала с разворотом Венеры и Меркурия, что является редким астрологическим явлением.
Как Ретроградный Уран может повлиять на нас?
В этот период мы можем захотеть все изменить, начать жизнь с чистого листа. Но эти побуждения к кардинальным переменам нужно контролировать, чтобы потом не пожалеть об импульсивных действиях. Нерешительные в себе люди в этот период могут ощутить больше смелости, что хорошо скажется на их жизни.
Также в период Ретроградного Урана есть вероятность погрязнуть в лени, рассеянности и просроченных задачах. Постарайтесь собраться и организовать себя и свой рабочий день, чтобы не навредить себе.
Что нельзя делать в период Ретроградного Урана?
- пытаться исправить ошибки прошлого;
- лгать и манипулировать;
- совершать серьезные финансовые операции;
- лениться, поддаваться на манипуляции и позволять пользоваться собой.