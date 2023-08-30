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Ретроградный Уран с 29 августа 2023 года: сколько продлится и что нельзя делать

Limon.ee
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Уран.
Уран. Фото: Vadim Sadovski/Shutterstock

Вчера, 29 августа, Уран поменял направление своего движения, до 27 января 2024 года планета будет ретроградной. Что можно и нельзя делать в этот период, рассказывает Фокус.

Сколько продлится Ретроградный Уран?

Уран - седьмая планета от Солнца - в этом году меняет направление своего движения уже второй раз - первый был в январе, а теперь Ретроградный Уран продлится с 29 августа 2023 года до 27 января 2024 года. Его ретроградность совпала с разворотом Венеры и Меркурия, что является редким астрологическим явлением.

Как Ретроградный Уран может повлиять на нас?

В этот период мы можем захотеть все изменить, начать жизнь с чистого листа. Но эти побуждения к кардинальным переменам нужно контролировать, чтобы потом не пожалеть об импульсивных действиях. Нерешительные в себе люди в этот период могут ощутить больше смелости, что хорошо скажется на их жизни.

Также в период Ретроградного Урана есть вероятность погрязнуть в лени, рассеянности и просроченных задачах. Постарайтесь собраться и организовать себя и свой рабочий день, чтобы не навредить себе.

Что нельзя делать в период Ретроградного Урана?

  • пытаться исправить ошибки прошлого;
  • лгать и манипулировать;
  • совершать серьезные финансовые операции;
  • лениться, поддаваться на манипуляции и позволять пользоваться собой.
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