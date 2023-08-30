ПЕТУШИНЫЕ БОИ ПО-ЭСТОНСКИ? ⟩ Драка водителей посреди дороги остановила движение возле Kadaka Selver

Если обычно мы посмеивались над иностранными видео, где, например, разъяренный водитель выскакивает из машины с битой, чтобы проучить нарушителя правил дорожного движения, то на этот раз разногласия в пробках с помощью кулаков решают эстонцы, пишет Elu24 .

«Мужчина в белой футболке (водитель белого джипа) нас подрезал и без поворотника встал перед нами. Через минуту этот же водитель опять без поворотника в наглую подрезает молодого парня (на видео он одет в черную футболку, водитель темного Subaru). Он посигналил опасному маневру водителя, потому что тот создал аварийную ситуацию! Тут мужчина на джипе резко останавливается посреди дороги, об**рает с ног до головы молодого парня (хотя, сам виноват) и садиться обратно в машину. Подъехав к ближайшему светофору, водитель белого Subaru опять выходит из машины, снова оскорбляет молодого человека и ударяет его по лицу, - рассказывает о произошедшем очевидица. - Естественно, молодой человек начал обороняться. В этой ситуации был 100000% виноват мужчина в белой футболке».