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Литовский театр попросил посетителей не приходить на его спектакли

Limon.ee
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Литовский национальный театр драмы в Вильнюсе
Литовский национальный театр драмы в Вильнюсе Фото: Shutterstock

Литовский национальный театр драмы в Вильнюсе провел рекламную кампанию, в рамках которой призывает посетителей не являться на его представления.

На размещенных баннерах, оформленных театром, изображен ярко-красный стул, завернутый в пленку, с надписью «Neik į teatrą» (что означает «Не ходи в театр»).

Цель данной необычной кампании заключается в том, чтобы привлечь внимание новых зрителей. Она основана на принципе обратной психологии, который подразумевает, что люди склонны делать противоположное тому, что им советуют.

Результаты кампании уже ощущаются в театре: она привлекла внимание СМИ и блогеров, и теперь гораздо больше говорится о театре и культуре, чем это было ранее, сообщают MixNews.

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