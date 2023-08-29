Литовский театр попросил посетителей не приходить на его спектакли

На размещенных баннерах, оформленных театром, изображен ярко-красный стул, завернутый в пленку, с надписью «Neik į teatrą» (что означает «Не ходи в театр»).

Цель данной необычной кампании заключается в том, чтобы привлечь внимание новых зрителей. Она основана на принципе обратной психологии, который подразумевает, что люди склонны делать противоположное тому, что им советуют.