Этим летом в Швеции прошел первый в мире официальный чемпионат Европы по сексу. Хоть организаторы и считают секс как вид спорта логичным, представители шведских спортивных организаций называют секс-чемпионат безумием. Тем не менее соревнования все равно состоялись и победитель также был определен, точнее - победительница. О ней и будет этот рассказ.

Соревнования проходили в течение двух месяцев в Гётеборге, в них приняли участие 19 участников со всего континента, включая Испанию, Италию, Францию, Украину, Грецию, Португалию. Большинство соревнующихся "спортсменов" - порнозвезды и модели OnlyFans.

В ходе шестинедельного чемпионата выступления участников оценивались в 16 дисциплинах. Продолжительность каждого "матча" - 45 минут, в течение которых участники могли продемонстрировать свои навыки в профессиональном сексе. Да, помимо жюри из трёх человек, в формировании итогового результата могли участвовать и зрители, наблюдавшие за соревнованиями в прямом эфире.