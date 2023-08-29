«Ты из России?»: Украинская певица Оля Полякова возмутилась во время выступления во Франции

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая выпустила клип ко Дню Независимости, дала большой концерт в одном из залов Ниццы (Франция). Известно, что именно на Лазурном берегу Оля отдыхала со своей дочерью Марией еще в июле. Концерт в честь Дня Независимости собрал большое количество украинцев, которые оказались во Франции после начала войны в Украине.
«Ницца, спасибо вам за горячий прием! - написала певица на своей странице в социальной сети - Это был невероятный концерт! Счастлива видеть родных людей по всему миру и петь для вас».
Во время концерта Оля, уже традиционно, общалась с присутствующими в зале. На этот раз певица обратилась к зрителям, возмутившись тем, что многие украинцы говорят на русском языке, пишут Fakty.
«Очень неприятно, когда за границей тебя спрашивают: «Ты из России?“ - возмутилась Полякова. - А что они должны спрашивать, когда слышат русский?!»
Поклонники поддержали пост Оли в комментариях.