«Ты из России?»: Украинская певица Оля Полякова возмутилась во время выступления во Франции

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая выпустила клип ко Дню Независимости, дала большой концерт в одном из залов Ниццы (Франция). Известно, что именно на Лазурном берегу Оля отдыхала со своей дочерью Марией еще в июле. Концерт в честь Дня Независимости собрал большое количество украинцев, которые оказались во Франции после начала войны в Украине.