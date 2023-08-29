Закопали по-тихому: смотрите, как прошли похороны Евгения Пригожина

С раннего утра была путаница с похоронами Евгения Пригожина. Журналисты дежурили у разных кладбищ, но никто не угадал с местом церемонии. Оказалось, лидера ЧВК «Вагнер» тайно погребли в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.

«Прощание с Пригожиным состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», - заявила пресс-служба в Telegram-канале.

В последний путь Пригожина проводили в узком семейном кругу. Неизвестно, присутствовали ли на траурном мероприятии коллеги и приятели. Сообщается лишь, что похороны прошли без воинских почестей, хотя Пригожин награжден звездой Героя России.

Фото: Dmitri Lovetsky

Телеграм-канал Shot сообщил, что возле могилы Пригожина оставили лист бумаги с отрывком из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт» с такими словами: «Как ступлю на порог, не поняв, не решив: ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив?»

Еще утром сообщалось, что бизнесмена похоронят на Серафимовском кладбище.

В Москве прошла панихида по Евгению Пригожину, основателю и руководителю российского спецназа "Вагнер". Пригожин и еще девять человек погибли 23 августа 2023 года, когда в Тверской области разбился самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Scanpix

В то же время признаки подготовки похорон были замечены и на Богословском и Северном кладбищах. Так, 28 августа на Серафимовском кладбище, где находятся могилы многих российских солдат и офицеров, а также родителей президента РФ Владимира Путина, установили рамки металлодетекторов. Утром 29 августа у ворот Серафимовского кладбища заметили сотрудников полиции. Позже полиция и люди в камуфляже приехали и на Северное кладбище. Сотрудники кладбища помыли асфальтовые дорожки. Подъезды к кладбищу перекрыли, на соседних улицах Приморского района образовались пробки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже высказался в СМИ, что Путин не поедет на похороны Пригожина, передает Reuters. «Его похороны - дело его семьи,» - сказал Песков.

Во вторник, 29 августа, на Северном кладбище города уже простились с еще одним из пассажиров бизнес-джета и топ-менеджером структур Пригожина Валерием Чекаловым. На церемонии не было чиновников и сотрудников полиции, а человек в штатском запрещал снимать похороны.