«Бизнес с Россией – это вам не русский паспорт!» Блогер Варламов прокомментировал скандал с Каллас

Скандал, который на прошлой неделе разразился вокруг премьера Эстонии уже давно вышел за пределы нашей страны, и даже попал на первую полосу авторитетного британского издания Financial Times. Скандальный российский блогер Илья Варламов тоже не смог обойти стороной новость о том, что Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор связана с Россией.
На своей страничке в Instagram журналист и видеоблогер в свойственной ему манере, не лишенной иронии, прокомментировал скандал вокруг эстонского премьер-министра.
«Понимаете, вести бизнес с Россией во время войны и санкций - это вам не русский паспорт, ничего плохого в этом нет», - развел руками Варламов.
Известный блогер объяснил своей аудитории, что Кая Калласа - одна из тех европейских политиков, которые проводят максимально жесткую линию в отношении всех россиян, а не только тех, кто поддерживает Путина и его войну.
«Выяснилось, что компания ее мужа ведет бизнес с Россией и отлично себя чувствует, сама Каллас инвестировала в эту фирму 350 тысяч евро. При этом она не считает, что сделала что-то предосудительное и отказалась уходить в отставку. А своих критиков из лагеря оппозиции назвала шакалами», - подлил масла в огонь Варламов.