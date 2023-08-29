«Бизнес с Россией – это вам не русский паспорт!» Блогер Варламов прокомментировал скандал с Каллас

На своей страничке в Instagram журналист и видеоблогер в свойственной ему манере, не лишенной иронии, прокомментировал скандал вокруг эстонского премьер-министра.

«Понимаете, вести бизнес с Россией во время войны и санкций - это вам не русский паспорт, ничего плохого в этом нет», - развел руками Варламов.

Известный блогер объяснил своей аудитории, что Кая Калласа - одна из тех европейских политиков, которые проводят максимально жесткую линию в отношении всех россиян, а не только тех, кто поддерживает Путина и его войну.