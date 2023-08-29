ФОТО ⟩ Ксения Собчак выставила грудь внушительных размеров на всеобщее обозрение

Тот редкий случай, когда Ксения Собчак выставила грудь на всеобщее обозрение. Много лет назад в одном из интервью она сказала, что готова на многое, но никогда не оголится. И в этот раз, конечно, она этого не сделала, просто подобрала наряд, который подчеркивает ее грудь.
«Вот этот момент, когда ты, изголодавшийся по нормальному маникюру и любимому косметологу, впервые после долгого отсутствия ложишься в удобное кресло и тебя одновременно мажут, стригут, красят и массируют - он бесценен», - подписала снимок Ксения Собчак.
Все обратили внимание не только на макияж, но и на грудь Собчак. На шее у нее украшение из букв: «О любви тебе расскажу сказку».
Смотрите фото!