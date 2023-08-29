ФОТО ⟩ Рита Ора в прозрачном платье без лифа восхитила фанатов

Неоднозначный наряд впечатлил пользователей.
Британская певица и актриса Рита Ора неукоснительно следует модным трендам, предписывающим непременно продемонстрировать всему свету то, что находится под платьем. Артистка выложила в свой блог снимки с некоего светского мероприятия, на котором позировала в прозрачном черном платье.
Кружева одежды не скрывали изящной фигуры певицы. Кроме того, на виду оказались черные трусы Риты, являющиеся, по-видимому, частью задуманного образа.
Грудь модели прикрывали черные рюшечки, продуманно оставляя на обозрение часть оголенного тела. Образ Оры показался поклонникам певицы неоднозначным. Нахваливая ее стройное тело, кое-кто все же указал на то, что подобная нескромность наряда девушку вовсе не украшает.
Прочие же написали Рите множество комплиментов, отмечая стройность ее женственной фигуры. Похоже, откровенный образ певицы никого не оставил равнодушным.