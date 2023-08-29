ФОТО ⟩ Рита Ора в прозрачном платье без лифа восхитила фанатов

Британская певица и актриса Рита Ора неукоснительно следует модным трендам, предписывающим непременно продемонстрировать всему свету то, что находится под платьем. Артистка выложила в свой блог снимки с некоего светского мероприятия, на котором позировала в прозрачном черном платье.

Кружева одежды не скрывали изящной фигуры певицы. Кроме того, на виду оказались черные трусы Риты, являющиеся, по-видимому, частью задуманного образа.

Грудь модели прикрывали черные рюшечки, продуманно оставляя на обозрение часть оголенного тела. Образ Оры показался поклонникам певицы неоднозначным. Нахваливая ее стройное тело, кое-кто все же указал на то, что подобная нескромность наряда девушку вовсе не украшает.