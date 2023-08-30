Куда сводить школьника отпраздновать День знаний: мероприятия в Таллинне

Мы решили собрать самые интересные мероприятия, которые пройдут в Таллинне уже в эту пятницу, 1 сентября, в одном месте.

Открытая игра: Бункер, Саботер, игры на выбор

Настольные игры ждут тебя! Приходите на захватывающий вечер настольных игр в эту пятницу, 1 сентября. Начало в 18:00. Место проведения Клуб RPG Tavern (Парда, 5-407).

Участники будут играть в настольные игры, рассчитанные на большую компанию. Будут общаться и делиться на команды, играя в Бункер, Саботер, Чужую Планету и похожие игры.

Необходима предварительная регистрация, чтобы забронировать место. Сделать это можно на сайте.

Больше информации ЗДЕСЬ!

Игровой вечер в комнате Panda Mängutuba

1 сентября с 17:00-20:00 в комнате Panda Mängutuba (Мейстри, 22) пройдет игровой вечер. Билет (один ребенок + родитель) стоит 8 евро, за каждого следующего ребенка из одной семьи - 4 евро. Обязательная предварительная регистрация на странице в Facebook или по телефону +37255615084.

Больше информации ЗДЕСЬ!

Волшебная школа

Приближается День знаний, совсем скоро дети вновь пойдут в школу , а кто-то только начнет свой путь к знаниям. Сделайте этот день особенным, волшебным! На праздник в Волшебную школу (Пинна, 8, 3 этаж) ждут первоклашек и не только. Начало праздника в 16:00 и продлится он полтора часа. Стоимость билета 25 евро.

Детей ждет: