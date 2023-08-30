Куда сводить школьника отпраздновать День знаний: мероприятия в Таллинне

Вот-вот наступит День знаний - очень волнительный момент в жизни первоклассников. Да и детям постарше родители хотят устроить веселый и познавательный день, особенно учитывая, что в этом году 1 сентября выпадает на пятницу.
Мы решили собрать самые интересные мероприятия, которые пройдут в Таллинне уже в эту пятницу, 1 сентября, в одном месте.
Открытая игра: Бункер, Саботер, игры на выбор
Настольные игры ждут тебя! Приходите на захватывающий вечер настольных игр в эту пятницу, 1 сентября. Начало в 18:00. Место проведения Клуб RPG Tavern (Парда, 5-407).
Участники будут играть в настольные игры, рассчитанные на большую компанию. Будут общаться и делиться на команды, играя в Бункер, Саботер, Чужую Планету и похожие игры.
Необходима предварительная регистрация, чтобы забронировать место. Сделать это можно на сайте.
Игровой вечер в комнате Panda Mängutuba
1 сентября с 17:00-20:00 в комнате Panda Mängutuba (Мейстри, 22) пройдет игровой вечер. Билет (один ребенок + родитель) стоит 8 евро, за каждого следующего ребенка из одной семьи - 4 евро. Обязательная предварительная регистрация на странице в Facebook или по телефону +37255615084.
Волшебная школа
Приближается День знаний, совсем скоро дети вновь пойдут в школу , а кто-то только начнет свой путь к знаниям. Сделайте этот день особенным, волшебным! На праздник в Волшебную школу (Пинна, 8, 3 этаж) ждут первоклашек и не только. Начало праздника в 16:00 и продлится он полтора часа. Стоимость билета 25 евро.
Детей ждет:
- урок зельеваренья;
- мастер-класс по созданию брелока в виде шляпы;
- веселые магические конкурсы;
- волшебная метка (глиттер-тату);
- магические сладости;
- фото-зона;
- на празднике будет профессиональный фотограф, чтобы запечатлеть этот волшебный день!
Регистрация по телефону и электронной почте: 56986992, arenguring@gmail.com
Количество мест ограничено!
Открытие обновленного магазина XS Mänguasjad в торговом центре Rocca al Mare
В выходные открытия 1-3.09.2023 в магазине вас ждут суперкрутые предложения, сюрпризы и развлечения для детей!
1 сентября мероприятия и развлечения будут проходить с 16:00 до 18:00.
- На месте будет Человек-паук - приходите за увлекательными играми и занятиями вместе с любимым героем!
- Кто не любит классных животных из воздушных шаров? Вы сможете получить одного от профессионала или сделать его своими руками!
- Роспись по лицу и татуировки с блестками - любимые развлечения детей.
- Вкусные леденцы для всех!
- Сфотографируйтесь в фотозеркале! Пригласите своих друзей тоже сфотографироваться!
- Получите скидку или подарок с каждой покупкой, покрутив колесо фортуны.
- На месте будет проходить веселый конкурс рисунков - рисуй и получай призы!
Но помимо специальных мероприятий всегда можно придумать и какое-то развлечение, не связанное с праздником.