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Куда сводить школьника отпраздновать День знаний: мероприятия в Таллинне

Limon.ee
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1 сентября. Фото иллюстративное.
1 сентября. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Вот-вот наступит День знаний - очень волнительный момент в жизни первоклассников. Да и детям постарше родители хотят устроить веселый и познавательный день, особенно учитывая, что в этом году 1 сентября выпадает на пятницу.

Мы решили собрать самые интересные мероприятия, которые пройдут в Таллинне уже в эту пятницу, 1 сентября, в одном месте.

Открытая игра: Бункер, Саботер, игры на выбор

Настольные игры ждут тебя! Приходите на захватывающий вечер настольных игр в эту пятницу, 1 сентября. Начало в 18:00. Место проведения Клуб RPG Tavern (Парда, 5-407).

Участники будут играть в настольные игры, рассчитанные на большую компанию. Будут общаться и делиться на команды, играя в Бункер, Саботер, Чужую Планету и похожие игры.

Необходима предварительная регистрация, чтобы забронировать место. Сделать это можно на сайте.

Больше информации ЗДЕСЬ!

Игровой вечер в комнате Panda Mängutuba

1 сентября с 17:00-20:00 в комнате Panda Mängutuba (Мейстри, 22) пройдет игровой вечер. Билет (один ребенок + родитель) стоит 8 евро, за каждого следующего ребенка из одной семьи - 4 евро. Обязательная предварительная регистрация на странице в Facebook или по телефону +37255615084.

Больше информации ЗДЕСЬ!

Волшебная школа

Приближается День знаний, совсем скоро дети вновь пойдут в школу , а кто-то только начнет свой путь к знаниям. Сделайте этот день особенным, волшебным! На праздник в Волшебную школу (Пинна, 8, 3 этаж) ждут первоклашек и не только. Начало праздника в 16:00 и продлится он полтора часа. Стоимость билета 25 евро.

Детей ждет:

  • урок зельеваренья;
  • мастер-класс по созданию брелока в виде шляпы;
  • веселые магические конкурсы;
  • волшебная метка (глиттер-тату);
  • магические сладости;
  • фото-зона;
  • на празднике будет профессиональный фотограф, чтобы запечатлеть этот волшебный день!

Регистрация по телефону и электронной почте: 56986992, arenguring@gmail.com

Количество мест ограничено!

Больше информации ЗДЕСЬ!

Открытие обновленного магазина XS Mänguasjad в торговом центре Rocca al Mare

В выходные открытия 1-3.09.2023 в магазине вас ждут суперкрутые предложения, сюрпризы и развлечения для детей!

1 сентября мероприятия и развлечения будут проходить с 16:00 до 18:00.

  • На месте будет Человек-паук - приходите за увлекательными играми и занятиями вместе с любимым героем!
  • Кто не любит классных животных из воздушных шаров? Вы сможете получить одного от профессионала или сделать его своими руками!
  • Роспись по лицу и татуировки с блестками - любимые развлечения детей.
  • Вкусные леденцы для всех!
  • Сфотографируйтесь в фотозеркале! Пригласите своих друзей тоже сфотографироваться!
  • Получите скидку или подарок с каждой покупкой, покрутив колесо фортуны.
  • На месте будет проходить веселый конкурс рисунков - рисуй и получай призы!

Больше информации ЗДЕСЬ!

Но помимо специальных мероприятий всегда можно придумать и какое-то развлечение, не связанное с праздником.

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