ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полуобнаженные красотки прошлись по Нарва-Йыэсуу: столице и не снилось!

Некоторые наряда на показе были весьма откровенными. Особую атмосферу на показе создавали популярные хиты и оперные арии в исполнении оперного певца Михаила Павлова, приехавшего в Эстонии из Италии. Авторы Модного показа – нарвитяне София Морозова и Иван Дмитриев.

Показ был создан для того чтобы показать как менялась мода с 19 по 21 век где в 21 веке. Старинные платья были взяты из коллекции Нарвского музея и краеведческого музея Нарва-Йыэсуу, а вот современные смелые наряды юные нарвские дизайнеры делали из из переработанных тканей, собранных в домах местных жителей.