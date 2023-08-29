Их ждет белая полоса: Тамара Глоба назвала королей удачи второй половины 2023 года

Речь идет о Тельцах. Как пояснила астролог, это связано с переходом в знак Тельца Юпитера. Эта планета, отметила Глоба, приносит успех, благополучие и процветание.

В зависимости от личного гороскопа и представителям других знаков зодиака это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье, – добавила астролог.

Одиноким Тельцам повезет в любви - они встретят своего человека, с которым смогут построить крепкий союз. Те из Тельцов, у кого есть семья, смогут гармонизировать отношения со второй половинкой и решить какие-то давние конфликты.

На работе у Тельцов появится отличная возможность заработать. Вообще деньги будут к вам липнуть - можете выиграть в лотерею, получить неожиданную премию или дорогой подарок. Кроме того, вернет долг человек, который давно вам должен.