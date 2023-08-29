Бортпроводница призналась, что не так с едой в самолете: почему это не стоит есть

Как пишет Express.co.uk, чаще всего пассажиры выбирают тосты и сэндвичи с ветчиной и сыром. Однако стюардесса Селина Беддинг призывает не есть это, и отдать предпочтение салатам.

Она объяснила, что во время полета из-за низкого давления и сухости воздуха вкус пищи ощущается не так, как обычно. Поэтому во время приготовления пищи для пассажиров самолетов используют очень много соли.

«[Соли] больше, чем в большинстве готовых блюд, которые мы покупаем в супермаркетах. Причина в том, что из-за давления в салоне мы теряем около 30 процентов наших вкусовых рецепторов. Поэтому компании, которые готовят еду для авиакомпаний, добавляют в нее гораздо больше соли, чтобы вы получали приятный вкус на высоте 12 тысяч метров», – говорит бортпроводница.