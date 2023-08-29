Бортпроводница призналась, что не так с едой в самолете: почему это не стоит есть

Проголодаться или захотеть съесть что-то вкусненькое в самолете можно и во время длительного путешествия, и во время быстрого перелета между городами. На этот случай немало авиакомпаний предлагают разнообразную еду на борту, пишет Униан.
Как пишет Express.co.uk, чаще всего пассажиры выбирают тосты и сэндвичи с ветчиной и сыром. Однако стюардесса Селина Беддинг призывает не есть это, и отдать предпочтение салатам.
Она объяснила, что во время полета из-за низкого давления и сухости воздуха вкус пищи ощущается не так, как обычно. Поэтому во время приготовления пищи для пассажиров самолетов используют очень много соли.
«[Соли] больше, чем в большинстве готовых блюд, которые мы покупаем в супермаркетах. Причина в том, что из-за давления в салоне мы теряем около 30 процентов наших вкусовых рецепторов. Поэтому компании, которые готовят еду для авиакомпаний, добавляют в нее гораздо больше соли, чтобы вы получали приятный вкус на высоте 12 тысяч метров», – говорит бортпроводница.
В качестве более здоровой альтернативы стюардесса предлагает овощи и фрукты. «Вы можете выбрать, например, салат или фруктовый салат», – говорит она.