Адель потеряла сознание на концерте из-за тяжелой болезни

Как сообщает The Sun, знаменитость нашли без сознания за кулисами одного из концертных залов в Лас-Вегасе. Во время выступления Адель стало нехорошо, поэтому она ушла за кулисы, где и упала в обморок.

Команда певицы сразу же бросилась к ней и оказала первую медицинскую помощь. К счастью, им удалось привести в чувство артистку, после чего она продолжила выступление.

Отмечается, что причиной плохого самочувствия Адель стал радикулит. Певица уже много лет страдает от болей в спине, с которыми ничего не может сделать.

«Они (команда артистки) подняли меня с пола. Сейчас я собираюсь сесть и отдохнуть от радикулита», - сообщила Адель.