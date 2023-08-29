«Канал 7» в осеннем сезоне удивит русскоязычных жителей Эстонии

В прошлом году на «Канале 7» состоялась премьера тележурнала «Ровный час», русскоязычной версии программы Täistund, получившей премию EFTA 2023 в номинации «Лучшая злободневная передача».

Дмитрий Кукушкин Фото: Константин Седнев

В публицистической программе «Ровный час» эстонские журналисты проводят широкомасштабные исследования всего самого интригующего, интересного и неожиданного и анализируют самые разнообразные актуальные темы. Ведущий программы – журналист Дмитрий Кукушкин («Новости в 7»). Новый сезон «Ровного часа» будет выходить по понедельникам в 21.00 с 18 сентября.

По вторникам в 21.00 на канале продолжит выходить программа «Криминальная неделя», которая позволит зрителям быть в курсе новостей местной полиции и заглянуть в потаенные уголки криминального мира Эстонии. Передача имеет глубокую профилактическую цель. Если хотя бы один человек из тысячи не сядет за руль в нетрезвом виде, не превысит скорость или установит в своем доме датчик дыма благодаря увиденному в передаче, то цель будет достигнута. Ведущий программы - журналист Виктор Любарец.

Виктор Любарец Фото: Промо Канала 7

С сентября программу «Канала 7» пополнят еще две признанные отечественные передачи - «Желание сердца» («Südamesoov») и «Ремонт на сдачу» («Kodud rahaks»).

Программа «Желание сердца» рассказывает о жителях Эстонии, которые много сделали для благополучия других, но при этом остались в тени. Часто в их жизни встречаются препятствия и переживания, с которыми никто не хотел бы столкнуться. С 13 сентября в 21.00 «Желание сердца» поможет этим добропорядочным людям воплотить в жизнь свои заветные желания. Далее программа будет выходить по средам в это же время.

Кадр из передачи «Ремонт на сдачу» - Кейли Сюкияйнен и Мерлин Мийдо. Фото: Промо Канала 7