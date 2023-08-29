«Канал 7» в осеннем сезоне удивит русскоязычных жителей Эстонии

С прошлого года эстонский телеканал «Канал 7» предлагает русскоязычной аудитории популярные отечественные телепрограммы. В осеннем сезоне спектр программ расширится: к местным журналистским расследованиям и захватывающим криминальным шоу добавятся благотворительная программа и вдохновляющая передача по обустройству дома.
В прошлом году на «Канале 7» состоялась премьера тележурнала «Ровный час», русскоязычной версии программы Täistund, получившей премию EFTA 2023 в номинации «Лучшая злободневная передача».
В публицистической программе «Ровный час» эстонские журналисты проводят широкомасштабные исследования всего самого интригующего, интересного и неожиданного и анализируют самые разнообразные актуальные темы. Ведущий программы – журналист Дмитрий Кукушкин («Новости в 7»). Новый сезон «Ровного часа» будет выходить по понедельникам в 21.00 с 18 сентября.
По вторникам в 21.00 на канале продолжит выходить программа «Криминальная неделя», которая позволит зрителям быть в курсе новостей местной полиции и заглянуть в потаенные уголки криминального мира Эстонии. Передача имеет глубокую профилактическую цель. Если хотя бы один человек из тысячи не сядет за руль в нетрезвом виде, не превысит скорость или установит в своем доме датчик дыма благодаря увиденному в передаче, то цель будет достигнута. Ведущий программы - журналист Виктор Любарец.
С сентября программу «Канала 7» пополнят еще две признанные отечественные передачи - «Желание сердца» («Südamesoov») и «Ремонт на сдачу» («Kodud rahaks»).
Программа «Желание сердца» рассказывает о жителях Эстонии, которые много сделали для благополучия других, но при этом остались в тени. Часто в их жизни встречаются препятствия и переживания, с которыми никто не хотел бы столкнуться. С 13 сентября в 21.00 «Желание сердца» поможет этим добропорядочным людям воплотить в жизнь свои заветные желания. Далее программа будет выходить по средам в это же время.
В увлекательной программе «Ремонт на сдачу» с вами поделятся хитрыми и доступными советами по дизайну интерьера, позволяющими превратить устаревшую съемную недвижимость в жилье, за которое новые жильцы будут рады заплатить справедливую цену. Помогать домовладельцам будут любительница дизайна интерьера и ведущая Кейли Сюкияйнен и самый энергичный в Эстонии энтузиаст интерьера в социальных сетях Мерлин Мийдо. За две недели при бюджете в 1000 евро из ничем не примечательной квартиры создается место, при первом взгляде на которое потенциальному арендатору захочется назвать его своим домом. Передача будет выходить в эфир по четвергам в 21.00 с 14 сентября.