Смотрите, что творится на территории церкви Сангасте

За кустами рядом с церковью Сангасте в волости Отепя находится настоящая мусорная свалка, на которой валяются подсвечники и полиэтиленовая пленка - то, что не разлагается в природе. Ни волость, ни приход, ни Департамент окружающей среды ранее не знали об этой свалке. «Мы не знаем, как это там оказалось», - говорит представитель прихода порталу Elu24.
Мужчина, живущий рядом с церковью Сангасте, рассказал Elu24, что территория за кустами рядом с церковью завалена мусором. «Вы знаете, какая мусорная куча находится за церковью? Туда приносят всякий мусор. Разве это разрешено? Там выкидывают то, что не разлагается в природе. Например, подсвечники», - говорит житель.