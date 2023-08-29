Смотрите, что творится на территории церкви Сангасте

За кустами рядом с церковью Сангасте в волости Отепя находится настоящая мусорная свалка, на которой валяются подсвечники и полиэтиленовая пленка - то, что не разлагается в природе. Ни волость, ни приход, ни Департамент окружающей среды ранее не знали об этой свалке. «Мы не знаем, как это там оказалось», - говорит представитель прихода порталу Elu24.