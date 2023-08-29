Шикарная женщина: Клаудия Шиффер отметила 53-летие в Греции

Клаудия Шиффер опубликовала в Instagram фотографии из отпуска. Шиффер отдохнула в Греции, где также отметила свой день рождения, пишет Сплетник.
На кадрах 53-летняя супермодель позирует в разноцветном купальнике на пляже.
Клаудия Шиффер не раз говорила о том, что предпочитает стареть «естественно» и не завидует молодым моделям. «В свое время мне делали много замечательных комплиментов. Но вас и не должны всю жизнь называть красивой. Все это приятные воспоминания, но потом приходит следующее поколение», - рассказывала она в беседе с британским Elle.
У Клаудии Шиффер трое детей от британского режиссера Мэттью Вона, за которого она вышла замуж в 2002 году.