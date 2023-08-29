Шикарная женщина: Клаудия Шиффер отметила 53-летие в Греции

Клаудия Шиффер не раз говорила о том, что предпочитает стареть «естественно» и не завидует молодым моделям. «В свое время мне делали много замечательных комплиментов. Но вас и не должны всю жизнь называть красивой. Все это приятные воспоминания, но потом приходит следующее поколение», - рассказывала она в беседе с британским Elle.