«Из любви получаются лучшие вещи в жизни»: Каменских опубликовала редкое селфи в обнимку с мужем

«Сейчас особенно важно беречь в себе любовь, – написала артистка. – Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете, и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви получаются лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций. Когда мы любим, мы становимся лучшими версиями самих себя. Именно любовь делает нашу жизнь более яркой и значимой, заполняя ее чувственными моментами и незабываемыми воспоминаниями. Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого из нас, наполняя этим чувством всех, окружающих вас».