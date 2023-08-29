«Из любви получаются лучшие вещи в жизни»: Каменских опубликовала редкое селфи в обнимку с мужем

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена со своим мужем, украинским артистом Потапом (Алексеем Потапенко), пишет Гордон.
Супруги позируют, сидя в обнимку на диване.
«Сейчас особенно важно беречь в себе любовь, – написала артистка. – Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете, и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви получаются лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций. Когда мы любим, мы становимся лучшими версиями самих себя. Именно любовь делает нашу жизнь более яркой и значимой, заполняя ее чувственными моментами и незабываемыми воспоминаниями. Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого из нас, наполняя этим чувством всех, окружающих вас».
Каменских и Потап поженились в 2019 году. В последнее время в сети обсуждали возможный развод пары, но оба артиста это отрицают.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Потап и Каменских редко выкладывают в сеть совместные фото.
Каменских в интервью, которое 15 апреля вышло в эфире канала СТБ, объясняя, почему больше года не публикует совместные фото со своим мужем, заявила, что у них на это нет времени.