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Гороскоп: какой знак Зодиака ждет самый провальный день 29 августа?

Limon.ee
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Гороскоп. Снимок иллюстративный.
Гороскоп. Снимок иллюстративный. Фото: Javier Brosch/Shutterstock

Неожиданные и мощные всплески энергии, которые можно будет почувствовать в этот день, сделают его успешным и продуктивным, пишет TSN.

Овен

До завершения важного профессионального проекта осталось сделать один – решительный, но сложный – рывок, поэтому очень важно сосредоточиться и довести дело до логического конца.

Телец

Чем бы вы ни занимались в этот день, постарайтесь трудиться активно, не лениться и не отвлекаться на пустяки, в противном случае работа застопориться и затянется надолго.

Близнецы

День не подходит для кардинальных жизненных перемен: важное решение, от которого зависят события ближайшего будущего, сегодня лучше не принимать – оно, скорее всего, окажется ошибочным.

Рак

Общение с окружающими будет отвлекать от работы, которую необходимо сделать как можно быстрее, поэтому не стоит ни с кем разговаривать по телефону и списываться в мессенджерах.

Лев

Давая ответы на важные житейские вопросы, необходимо прислушиваться к внутреннему голосу – он, в отличие от затуманенного в этот день разума, не подведет и подскажет единственно верную линию поведения.

Дева

В этот день ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах и способностях – малейшей неуверенности будет достаточно, чтобы уступить свое место коллегам-конкурентам.

Весы

Нежелательно приступать в реализации новых планов, успеха они все равно не принесут, поэтому лучше заняться делами, которые по какой-то причине на сегодняшний день остались незавершенными.

Скорпион

В этот день можно восстанавливать справедливость на всех уровнях, поэтому если в вашем окружении есть человек, которого незаслуженно обидели, желательно вмешаться в ситуацию и защитить его.

Стрелец

Не стоит ввязываться в споры с близкими людьми – выдвигая все новые и новые доводы, которые будут казаться вам убедительными, вы можете, не заметив этого, всерьез обидеть собеседника.

Козерог

Сила зла в этот день настолько велика, что объявление ему войны – дело опрометчивое и самонадеянное, лучше сделать паузу и переждать, пока энергетика окружающего мира снова станет позитивной.

Водолей

Велика вероятность того, что человек, обидевший вас когда-то, наконец-то получит по заслугам: воспринимайте случившееся без злорадства, а со спокойным достоинством.

Рыбы

Любые финансовые операции в этот день вместо прибыли могут принести убыток, поэтому справедливо находятся под запретом, зато вполне можно составить касающиеся этой отрасли планы на будущее.

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