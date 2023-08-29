Гороскоп: какой знак Зодиака ждет самый провальный день 29 августа?

Овен

До завершения важного профессионального проекта осталось сделать один – решительный, но сложный – рывок, поэтому очень важно сосредоточиться и довести дело до логического конца.

Телец

Чем бы вы ни занимались в этот день, постарайтесь трудиться активно, не лениться и не отвлекаться на пустяки, в противном случае работа застопориться и затянется надолго.

Близнецы

День не подходит для кардинальных жизненных перемен: важное решение, от которого зависят события ближайшего будущего, сегодня лучше не принимать – оно, скорее всего, окажется ошибочным.

Рак

Общение с окружающими будет отвлекать от работы, которую необходимо сделать как можно быстрее, поэтому не стоит ни с кем разговаривать по телефону и списываться в мессенджерах.

Лев

Давая ответы на важные житейские вопросы, необходимо прислушиваться к внутреннему голосу – он, в отличие от затуманенного в этот день разума, не подведет и подскажет единственно верную линию поведения.

Дева

В этот день ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах и способностях – малейшей неуверенности будет достаточно, чтобы уступить свое место коллегам-конкурентам.

Весы

Нежелательно приступать в реализации новых планов, успеха они все равно не принесут, поэтому лучше заняться делами, которые по какой-то причине на сегодняшний день остались незавершенными.

Скорпион