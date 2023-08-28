В выходные в Кадриоргском дворце прошел конкурс Miss World Estonia 2023. Что происходило за кулисами? Кто смеялся, кто плакал? Как сложится дальнейшая жизнь победительницы? Ждет ли ее слава, деньги, одежда, путешествия и благотворительность? Подробности - в свежем выпуске передачи Reporter!
ВИДЕО ⟩ Слава, деньги, путешествия? Какая жизнь ждет эстонскую красотку – победительницу Miss World Estonia 2023
Итак, барабанная дробь... спешим сообщить, что обладательницей главного титула стала Элизе Рандмаа. Она - девушка из Кирна, победившая в конкурсе Miss World Estonia 2023, - успешный IT-специалист. В свободное от работы время она занимается помощью детским домам. Девушка, получившая образование в области информационных технологий, создала платформу, с помощью которой можно предоставлять детским домам всё необходимое.
«Моя карьера мисс началась еще в 2016 году, когда приняла участие в конкурсе принцесс. После этого для меня была большая честь представлять Эстонию на конкурсе в 2019 году в Венесуэле, в 2020 году стала обладательницей титула "Королева красоты Эстонии", что дало мне возможность поучаствовать в конкурсе Miss Globe...», - перечисляет бесконечный список конкурсов и титулов Элизе Рандмаа корреспонденту Kanal 2.
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