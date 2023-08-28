«Это был совершенно не такой же визит, который дама совершает в какой-нибудь скотный двор в Южной Эстонии в целях пиара!» - критикуют премьер-министра ЭР Каю Каллас в соцсетях, имея в виду тот факт, что в январе 2022 года глава правительства посетила с рабочим визитом сомнительную компанию Metaprint. В тот же день Каллас посетила и другую эстонскую компанию, работающую в России.