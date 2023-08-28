ВИДЕО ⟩ Неуловимый злодей на свободе: отель понес миллионные убытки из-за изобретательной выдры

В Великобритании завелся злодей, который ворует дорогую рыбу из частных водоемов. Убытки составляют уже более 100 000 евро. Об этом сообщили в Facebook The Grosvenor Pulford Hotel and Spa.

«Вор на свободе. Недавно наша команда обнаружила незваного гостя, который бродил по территории отеля ночью», - говорится в публикации.

Злоумышленником оказалась выдра. Она украла уже 20 парчовых карпов (также известных как карпы кои) из пруда отеля и еще примерно 30 - из пруда Азиатского сенсорного сада.