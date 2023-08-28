ВИДЕО ⟩ Неуловимый злодей на свободе: отель понес миллионные убытки из-за изобретательной выдры

Животное смогло обойти электрическое ограждение и начало воровать дорогую рыбу из пруда. Убытки составляют уже более 100 000 евро, поэтому работники ищут пути борьбы со злоумышленником.
В Великобритании завелся злодей, который ворует дорогую рыбу из частных водоемов. Убытки составляют уже более 100 000 евро. Об этом сообщили в Facebook The Grosvenor Pulford Hotel and Spa.
«Вор на свободе. Недавно наша команда обнаружила незваного гостя, который бродил по территории отеля ночью», - говорится в публикации.
Злоумышленником оказалась выдра. Она украла уже 20 парчовых карпов (также известных как карпы кои) из пруда отеля и еще примерно 30 - из пруда Азиатского сенсорного сада.
«Несмотря на то, что мы рады сыграть свою роль в местной экосистеме, мы (и рыбы) можем только надеяться, что визиты нападающего станут по крайней мере немного реже, поскольку он набирает немалый счет», - отметила команда отеля.