ЧТО ЕГО ЖДЕТ? ⟩ Эстонец, которого три месяца не выпускают из Болгарии: встретился со следователем и он сказал...

В Бургасе Маргус встретился со следователем в сопровождении адвоката, с которым ранее связаться не удалось. Только сейчас в прокуратуру было направлено письмо с просьбой разрешить Маргусу временно покинуть Болгарию, иначе он лишится своей квартиры. «Нам сказали, что расследование может занять от шести месяцев до года. Однако в течение трех дней прокуратура даст ответ, разрешат ли ему покинуть Болгарию. Я верю и надеюсь, что они дадут ответ. На самом деле я надеялся, что сегодня получу разрешение на выезд в Эстонию», - говорит Маргус корреспонденту Elu24.

Однако о результатах анализа крови, который он сдал весной, пока ничего не известно. «Нагрузка, видимо, была очень большой, - говорит Маргус. - Если бы я был виноват, то винил бы себя в этом. Но я не виноват», - говорит он.

Когда Маргус вышел из дверей полицейского участка, его уже ждал оператор одного из местных СМИ. «Я не очень хочу такого внимания», - говорит Маргус.

Kohalikule väljaandele intervjuud andmas. Фото: Erakogu

Хорошее место для отпуска, но не для дальнейшей жизни

Маргус говорит, что это прекрасное место для отдыха. «Здесь хорошо провести неделю или две, но образ жизни немного напоминает о том, как мы жили в конце 1990-х годов».

«Что касается уровня цен в Болгарии, то я бы не сказал, что это ценовой рай. Молочные продукты немного дороже, чем у нас. Пиво довольно дешевое, но я не любитель пива. Стоимость проезда на такси такая же, как в Эстонии, а местами даже выше. Отдыхать, конечно, приятно. Хорошие пляжи, погода все время 28-32 градуса», - говорит Маргус.

«Когда питаешься вне дома, то цены на всё разные, но в ресторане с совершенно нормальной едой, например, три блюда, пиво и сок стоят в общей сложности около 33 евро, - говорит он. - Но есть и такие заведения, где обед из трех блюд стоит дороже».