18 августа на Rus.Postimees был опубликован материал о жителе Эстонии, который уже несколько месяцев не может вернуться домой из Болгарии, там текст на наркотики показал, что он якобы управлял автомобилем под воздействием кокаина.
ЧТО ЕГО ЖДЕТ? ⟩ Эстонец, которого три месяца не выпускают из Болгарии: встретился со следователем и он сказал...
«Я действительно в отчаянии. Может быть, этот пост попадется человеку, который сможет дать совет и помочь. Большинство моих знакомых знают об этом случае. 16 мая в Болгарии я поехал на машине из Софии в Бургас. Недалеко от Бургаса меня задержала полиция. Проверили документы и решили также сделать тест на алкоголь и наркотики. Алкоголь показал 0, но тест на наркотики показал, что я будто бы вел машину под воздействием кокаина, - написал в августе Маргус, который заверяет, что за всю свою жизнь никогда даже не пробовал наркотики. - Почему я должен признавать себя виновным в том, что абсурдно, и отвечать за поступок, которого я не совершал?»
Наша статья попала также в болгарские СМИ, которые тоже начали проявлять интерес к этой теме.
«Дело сдвинулось с мертвой точки, - говорит Маргус, который стал получать от многих эстонцев предложения о том, что ему делать дальше в его ситуации. - Я всё еще хочу найти законное решение», - говорит Маргус, получивший самые разные советы. «В обсуждениях в социальных сетях некоторые люди писали, что я работаю водителем. Откуда взялось это заблуждение, что я водитель-дальнобойщик? Я могу подтвердить, что у меня никогда не было даже прав категории С», - говорит он.
Встреча со следователем
В понедельник в обед Маргус был вызван в полицейский участок Бургаса. «Чтобы успеть в Бургас к часу дня, мне пришлось сесть на автобус в 7.45 утра в Балчике и доехать до Варны. К счастью, уже через десять минут я сел на другой автобус до Бургаса. Потом у меня был час, чтобы спокойно добраться до участка. Мне не нужно было торопиться».
В Бургасе Маргус встретился со следователем в сопровождении адвоката, с которым ранее связаться не удалось. Только сейчас в прокуратуру было направлено письмо с просьбой разрешить Маргусу временно покинуть Болгарию, иначе он лишится своей квартиры. «Нам сказали, что расследование может занять от шести месяцев до года. Однако в течение трех дней прокуратура даст ответ, разрешат ли ему покинуть Болгарию. Я верю и надеюсь, что они дадут ответ. На самом деле я надеялся, что сегодня получу разрешение на выезд в Эстонию», - говорит Маргус корреспонденту Elu24.
Однако о результатах анализа крови, который он сдал весной, пока ничего не известно. «Нагрузка, видимо, была очень большой, - говорит Маргус. - Если бы я был виноват, то винил бы себя в этом. Но я не виноват», - говорит он.
Когда Маргус вышел из дверей полицейского участка, его уже ждал оператор одного из местных СМИ. «Я не очень хочу такого внимания», - говорит Маргус.
Хорошее место для отпуска, но не для дальнейшей жизни
Маргус говорит, что это прекрасное место для отдыха. «Здесь хорошо провести неделю или две, но образ жизни немного напоминает о том, как мы жили в конце 1990-х годов».
«Что касается уровня цен в Болгарии, то я бы не сказал, что это ценовой рай. Молочные продукты немного дороже, чем у нас. Пиво довольно дешевое, но я не любитель пива. Стоимость проезда на такси такая же, как в Эстонии, а местами даже выше. Отдыхать, конечно, приятно. Хорошие пляжи, погода все время 28-32 градуса», - говорит Маргус.
«Когда питаешься вне дома, то цены на всё разные, но в ресторане с совершенно нормальной едой, например, три блюда, пиво и сок стоят в общей сложности около 33 евро, - говорит он. - Но есть и такие заведения, где обед из трех блюд стоит дороже».
Маргус ждет ответа из прокуратуры, который должен поступить не позднее, чем через три дня.