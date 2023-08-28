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ЧТО ЕГО ЖДЕТ? ⟩ Эстонец, которого три месяца не выпускают из Болгарии: встретился со следователем и он сказал...

Трийн Роос
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Находящийся в Болгарии участок.
Находящийся в Болгарии участок. Фото: Erakogu

18 августа на Rus.Postimees был опубликован материал о жителе Эстонии, который уже несколько месяцев не может вернуться домой из Болгарии, там текст на наркотики показал, что он якобы управлял автомобилем под воздействием кокаина. 

«Я действительно в отчаянии. Может быть, этот пост попадется человеку, который сможет дать совет и помочь. Большинство моих знакомых знают об этом случае. 16 мая в Болгарии я поехал на машине из Софии в Бургас. Недалеко от Бургаса меня задержала полиция. Проверили документы и решили также сделать тест на алкоголь и наркотики. Алкоголь показал 0, но тест на наркотики показал, что я будто бы вел машину под воздействием кокаина, - написал в августе Маргус, который заверяет, что за всю свою жизнь никогда даже не пробовал наркотики. - Почему я должен признавать себя виновным в том, что абсурдно, и отвечать за поступок, которого я не совершал?»

Наша статья попала также в болгарские СМИ, которые тоже начали проявлять интерес к этой теме. 

Mitmed Bulgaaria väljaanded võtsid teema üles.
Mitmed Bulgaaria väljaanded võtsid teema üles. Фото: Ekraanitõmmis videost.

«Дело сдвинулось с мертвой точки, - говорит Маргус, который стал получать от многих эстонцев предложения о том, что ему делать дальше в его ситуации. - Я всё еще хочу найти законное решение», - говорит Маргус, получивший самые разные советы. «В обсуждениях в социальных сетях некоторые люди писали, что я работаю водителем. Откуда взялось это заблуждение, что я водитель-дальнобойщик? Я могу подтвердить, что у меня никогда не было даже прав категории С», - говорит он.

Bulgaaria meedia Margusega intervjuud tegemas. Margusel on käes prokuratuuri väljastatud paber, kus on kirjas, et talle kehtib väljasõidu keeld. 
Bulgaaria meedia Margusega intervjuud tegemas. Margusel on käes prokuratuuri väljastatud paber, kus on kirjas, et talle kehtib väljasõidu keeld. Фото: Erakogu

Встреча со следователем

В понедельник в обед Маргус был вызван в полицейский участок Бургаса. «Чтобы успеть в Бургас к часу дня, мне пришлось сесть на автобус в 7.45 утра в Балчике и доехать до Варны. К счастью, уже через десять минут я сел на другой автобус до Бургаса. Потом у меня был час, чтобы спокойно добраться до участка. Мне не нужно было торопиться».

В Бургасе Маргус встретился со следователем в сопровождении адвоката, с которым ранее связаться не удалось. Только сейчас в прокуратуру было направлено письмо с просьбой разрешить Маргусу временно покинуть Болгарию, иначе он лишится своей квартиры. «Нам сказали, что расследование может занять от шести месяцев до года. Однако в течение трех дней прокуратура даст ответ, разрешат ли ему покинуть Болгарию. Я верю и надеюсь, что они дадут ответ. На самом деле я надеялся, что сегодня получу разрешение на выезд в Эстонию», - говорит Маргус корреспонденту Elu24.

Однако о результатах анализа крови, который он сдал весной, пока ничего не известно. «Нагрузка, видимо, была очень большой, - говорит Маргус. - Если бы я был виноват, то винил бы себя в этом. Но я не виноват», - говорит он.

Когда Маргус вышел из дверей полицейского участка, его уже ждал оператор одного из местных СМИ. «Я не очень хочу такого внимания», - говорит Маргус.

Kohalikule väljaandele intervjuud andmas.
Kohalikule väljaandele intervjuud andmas. Фото: Erakogu

Хорошее место для отпуска, но не для дальнейшей жизни

Маргус говорит, что это прекрасное место для отдыха. «Здесь хорошо провести неделю или две, но образ жизни немного напоминает о том, как мы жили в конце 1990-х годов».

«Что касается уровня цен в Болгарии, то я бы не сказал, что это ценовой рай. Молочные продукты немного дороже, чем у нас. Пиво довольно дешевое, но я не любитель пива. Стоимость проезда на такси такая же, как в Эстонии, а местами даже выше. Отдыхать, конечно, приятно. Хорошие пляжи, погода все время 28-32 градуса», - говорит Маргус.

«Когда питаешься вне дома, то цены на всё разные, но в ресторане с совершенно нормальной едой, например, три блюда, пиво и сок стоят в общей сложности около 33 евро, - говорит он. - Но есть и такие заведения, где обед из трех блюд стоит дороже».

Маргус ждет ответа из прокуратуры, который должен поступить не позднее, чем через три дня. 

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