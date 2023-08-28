СМОТРИТЕ ⟩ 29-летняя девушка Аль Пачино поделилась первым фото их сына

Молодая мать опубликовала первое фото с мальчиком на своей странице в Instagram. Правда, лицо сына Нур все же пока решила не показывать на широкий круг и сфотографировала только его маленькую ручку.

«Все мое сердце и величайшее благословение в моей жизни. Роман», - подписала фотографию избранница актера.

Напомним, что о рождении сына у 83-летнего Аль Пачино и его девушки стало известно в июне этого года. Эту информацию официально подтвердил представитель пары.