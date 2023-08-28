Лишних денег не бывает: какие три знака Зодиака получат до конца недели дополнительную прибыль

Лето близится к своему концу, что, конечно, заставляет скучать любителей теплой и солнечной погоды. Но представители некоторых знаков Зодиака смогут вспоминать эти дни не только с грустью, но и с радостью, обещают астрологи.
Ведь звезды подарят им дополнительную прибыль - на обновление осеннего гардероба, покупку электрогенератора или любые другие цели, пишут Fakty.ua.
Какие же три знака Зодиака смогут уже на этой неделе добиться финансового успеха?
Водолей
Уже в первые дни сентября вы можете заработать круглую сумму. Руководитель предложит интересный проект. Однако сначала оцените все «за» и «против». Подойдите к выполнению задачи с умом и тогда сможете добиться финансового успеха.
Дева
Вероятно, пора заняться собственным делом. Звезды предсказывают, что вы добьетесь успеха, если поверите в собственные силы и приложите максимум усилий. Не бойтесь делать что-нибудь новое, у вас все получится.
Козерог
В последнее время вы замечали, что руководитель буквально заваливает задачами, не входящими в ваши обязанности. Однако зарплата не увеличивается, а даже наоборот. Не бойтесь уйти оттуда, где вас не ценят. Некоторые готовы заплатить за ваш труд в разы больше.