Лишних денег не бывает: какие три знака Зодиака получат до конца недели дополнительную прибыль

Ведь звезды подарят им дополнительную прибыль - на обновление осеннего гардероба, покупку электрогенератора или любые другие цели, пишут Fakty.ua.

Какие же три знака Зодиака смогут уже на этой неделе добиться финансового успеха?

Водолей

Уже в первые дни сентября вы можете заработать круглую сумму. Руководитель предложит интересный проект. Однако сначала оцените все «за» и «против». Подойдите к выполнению задачи с умом и тогда сможете добиться финансового успеха.

Дева

Вероятно, пора заняться собственным делом. Звезды предсказывают, что вы добьетесь успеха, если поверите в собственные силы и приложите максимум усилий. Не бойтесь делать что-нибудь новое, у вас все получится.

Козерог