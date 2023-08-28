ВИДЕО ⟩ У Панина случился припадок на границе в Нарве: стоял на коленях, кидался на ограждение

Сегодня, 27 августа, Алексей Панин оказался в Нарве. Артист приехал в Эстонию на фестиваль. Нарва, напомним, граничит с российским Ивангородом, поэтому Алексей не удержался от соблазна и рванул к пропускному пункту. Когда Панин оказался у забора, разделяющего страны, у него начался припадок. Артист кидался на ограждение и вставал на колени у ворот. Знаменитости явно было очень весело. Довольна была и спутница артиста, которая записывала клоунаду на камеру мобильного.