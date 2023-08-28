ГОЛУБАЯ ЛУНА ⟩ Самое яркое и большое полнолуние этого года

Уже через неделю, а именно в ночь на 31 августа, можно будет увидеть очередное полнолуние, которое к тому же будет еще и суперлунием. Вместе с Голубой Луной можно будет наблюдать за появлением визуально рядом с ней очень яркого Сатурна, пишет Space.
Сразу после захода Солнца уже вечером 30 августа можно начинать наблюдение за появлением в небе Голубой Луны. Это будет самое яркое и самое большое полнолуние в 2023 году, которое к тому еще будет и суперлунием.
Голубая Луна является относительно редким астрономическим явлением. На самом деле Луна не приобретает голубой оттенок, хотя такое также бывает, но очень редко и связано с отраженным светом, проходящим через атмосферу Земли.
Считается, что термин Голубая Луна произошел из известной идиомы в английском языке «Once in a Blue Moon» (если переводить дословно - «Однажды при голубой Луне»). Это выражение используют, когда хотят сказать о событии, которое случается либо очень редко, либо вообще никогда. Учитывая, что такое полнолуние является относительно редким событием, отсюда и название.
Вместе с Голубой Луной можно будет наблюдать за появлением в небе очень яркого Сатурна, который визуально будет находится рядом со спутником Земли. Этот газовый гигант будет виден немного выше и правее Луны.
Появление Голубой Луны случается примерно раз в 2-3 года. В прошлый раз ее можно было наблюдать в августе 2021 года, а в следующий раз это явление можно увидеть уже через год.