Кармическая задача Львов, Дев, Весов и Скорпионов – деньги и карьера: с 1 по 25 сентября

Львы

Им ни в коем случае нельзя влезать в долги. Потом очень сложно будет вернуть то, что они взяли взаймы. Это относится и к кредитам, и к деньгам, взятым у друзей. Лучше справиться с трудностями своими силами. Хотя на это возможно уйдет больше сил и времени. Просто нужно позаботиться о стратегии заранее.

Девы

Благодаря своей прагматичности и аналитическому складу ума, они смогут обеспечить себе преимущество. Сентябрь располагает Дев к тому, чтобы реализовать все свои смелые планы и достигнуть высот как в карьере, так и в материальном плане.

Весы

Могут рассчитывать на энергетическую поддержку от высших сил. К примеру, Уран будет стимулировать прогресс в мышлении и творчестве, интерес к знаниям, поощрять желание путешествовать.

«Все это положительным образом скажется и на финансовом благополучии представителей знака, главное - проявить творческий подход и креативность по отношению к привычным способам заработка», - добавила таролог.

Скорпионы